Apple Garanti Sorgulama: İphone Telefonların Garanti Süresi Nasıl Öğrenilir?



Apple garanti sorgulama, Apple markasına ait cihazların garanti kapsamında kaldığı süreyi görmek için kullanılmaktadır.



Apple Garanti Sorgulama



Genellikle elektronik cihazlar söz konusu olduğunda garanti süreleri iki yıldır. İki yıl içerisinde kullanıcı hatası dışında, cihazda görülen arızalar ücretsiz olarak tamir edilir ya da yerine yenisi verilir. Bu süre sona erdiğinde ise cihaz, garanti kapsamından çıkar.



Apple firması kullanıcılarına pek çok özelliğin yanı sıra garanti süresi sorgulama imkanı vermektedir. Böylece cihazlarınızın garanti süreleri ve kalan süresi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Apple garanti sorgulama için bazı adımları takip etmelisiniz.



Apple Garanti Sorgulama Adımları



Apple garanti sorgulama işlemleri için herhangi bir yere gitmenize ya da internet üzerinden arama yapmanıza gerek yoktur. Özellikle telefon ve tabletlerde bu işlemi yalnızca cihazınızın Ayarlar bölümünden görüntüleyebilirsiniz.

● Apple marka cihazınız üzerinden Ayarlar uygulamasına tıklayın.

● Ayarlar içerisinde yer alan "Genel" penceresine dokunun ve "Hakkında" bölümünü açın.

● Bu alanda "Garanti Süreniz Doluyor" diye bir metin görebilirsiniz. Hemen yanında ise garanti sürenizin bitiş tarihine rastlayacaksınız.

Apple Garanti Sorgulama Seçenekleri



Herhangi bir Apple cihazınızın garanti süresini yine internet üzerinden de sorgulama ayrıcalığına sahipsiniz. Bunun için arama motorlarına "Apple garanti sorgulama" yazmanız yeterli olacaktır. Apple resmi destek sitesi listenin başında çıkar. Siteye girdikten sonra sizden sadece cihazın seri numarasını ister. "Seri numaranızı girin" bölümüne cihazın seri numarasını yazıp, güvenlik kodundan sonra "Devam" dediğinizde; cihazın garanti süresinin ne kadar kaldığı hakkında bilgi edinebilirsiniz.