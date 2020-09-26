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    HaberlerTeknoloji Haberleri Bakan Varank, TEKNOFEST'te dereceye giren öğrencilerle buluştu
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    26.09.2020 - 15:05 | | AA

    Bakan Varank, TEKNOFEST'te dereceye giren öğrencilerle buluştu

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020'de dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi.

    Bakan Varank, TEKNOFEST'te dereceye giren öğrencilerle buluştu

     

    Bakan Varank, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen festival kapsamında kurulan stantları ziyaret etti.

    TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın da eşlik ettiği ziyaretler sırasında Varank, dereceye giren öğrencilerle sohbet etti, projelerini inceledi.

    Bakan Varank, dereceye giren bazı öğrencilerin talebi üzerine projelere imza attı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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