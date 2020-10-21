Beta İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle (Β) Beta İşareti Yapımı

Klavye üzerinden beta işaretini yapabilmek mümkündür. Bunun farklı birkaç yolu bulunmaktadır. Klavye modeline göre bu yollardan birisini deneyebilirsiniz.



Beta İşareti Nasıl Yapılır?



Bilgisayar kullanımında işletim sistemlerinde her bir işaret için ayrılmış bazı kısa yollar bulunmaktadır. Klavyelere bazı komutlar vererek beta işareti yapabilirsiniz. Bunun birkaç yolu bulunmaktadır.



Matematiksel ifadeler içeren ve yunanca harflerden oluşan kısa yollar klavyede bulunmayan işaretleri yapmak için kullanılabilir. Beta işaretini yapabilmek için ise tüm işaretlerin bulunduğu karakter eşlen tablosu açılmalıdır.



Daha sonra gelişmiş görünüm kutucuğu işaretlenerek Unicod'a git kısmının karşısındaki kutucuğa 03B2 yazılmalı ve çıkan simgeye iki kere tıklayıp kopyalayarak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.



Karakter eşlem yöntemi dışında bazı tuşları kullanarak da beta işareti yapmak mümkündür. Beta işaretini oluşturmanın ikinci yolu ise ALT+S kısa yolunu kullanmaktır. Bazı klavyelerde ALT+S tuşlarına aynı anda basılı tutarak da beta işaretini oluşturabilirsiniz. Fakat bu yöntem her klavyede kullanılmayabilir.



Beta işareti oluşturmanın üçüncü ve son yöntemi ise ALT+225 kısa yolunu kullanmaktır. Bunun için ALT tuşuna basılı tutarak 2, 3 ve 5 sayılarına basılmalıdır. Bu sayıları girdikten sonra da beta işareti karşınıza çıkacaktır.