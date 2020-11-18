BIG BANG’TE SAHNEYE ÇIKACAK GİRİŞİMLER AÇIKLANDI

Üniversitelerin girişimcilik kuluçka merkezleri arasında dünyada ilk 5’te yer alan İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi’nin her yıl girişimlerin en iyilerini belirlediği Big Bang Start-up Challenge’ta sahneye çıkacak 20 finalist belli oldu. İTÜ Çekirdek’e bu yıl aralarında Arnavutluk, Azerbaycan, Hindistan, İran, Karadağ, Kosova, Lübnan, Makedonya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Romanya, Sırbistan ve Tunus’un da yer aldığı 20 farklı ülkeden ve Türkiye’nin 81 farklı şehrinden binlerce başvuru alındı. Binlerce girişimin arasından sıyrılarak, 03 Aralık’ta Big Bang Start-up Challenge’ın görkemli sanal sahnesine çıkacak olan 20 teknoloji girişimi belirlendi.

Bu yıl ‘Rise Together’ mottosuyla yola çıkan ve ilk kez online olarak düzenlenecek olan Big Bang bir kez daha Türkiye’nin ve dünyanın yükselen girişimlerini ağırlayacak. İzleyicilere benzersiz bir online deneyim de sunmaya hazırlanan ve binlerce girişimcilik, teknoloji ve inovasyon odaklı kişinin takip edeceği etkinlikte 87 girişim standı online olarak gezilebilecek. Etkinlikte, sürpriz gösteriler ve konuklar da yer alacak.

Big Bang’te her yıl olduğu gibi bu yıl da girişimcilere milyonlarca liralık ödül, nakit ve yatırım ulaştırılması hedefleniyor.

Big Bang’te finale çıkmaya hak kazanan girişimler şöyle sıralandı;

Adlema: Üretim ve montaj işlemi sırasında uygun ürün kalitesi, güvenliği ve performansını sağlamak için kritik öneme sahip sızıntı testi sistemini optimize ediyor. Kullanıcıların parça verimini artırmasına yardımcı olmak için veri yönetimi ve üretim analizi yazılımıyla birlikte endüstrinin en geniş sızıntı tespit cihazı portföyünü sunuyor.

Airsqreen: Dünyadaki tüm dijital billboard’lara bağlanarak, reklamverenlerin istedikleri ekranlarda kolayca reklam yapabilmesini sağlıyor.

Algae Biodiesel: Küresel ısınmayı azaltmak için atık suları ve baca gazlarını arıtarak mikroalglerden biyoyakıt ve kimyasal üretimi yapıyor.

Archmir: Oto kaza hasar süreçlerini yapay zeka ve görüntü işleme teknolojileriyle uçtan uca dijitalleştiriyor.

Arvia: Firmaların ihtiyaç duydukları yüz yüze görüşmeleri kolayca dijital ortama taşıyarak hızlı, verimli ve etkili bir şekilde satış yapmalarını veya hizmet sunmalarını sağlıyor.

Avokadio: Nefes gazlarını ölçerek kullanıcının sağlığını takip etmesine, beslenme alışkanlıklarını düzenleyerek daha sağlıklı yaşamasına ve kronik hastalıların engellenmesine yardımcı oluyor.

Bugbounter: Kurumların siber güvenlik açıklarının keşfedilme, doğrulanma ve raporlanma ihtiyacını kendine üye bağımsız güvenlik araştırmacıları ile sağlayan blokzincir tabanlı bir platform olarak hizmet sağlıyor.

Büyütech: Araçların dünyayı insanların algıladığı gibi algılamasını sağlayan akıllı kamera sistemleri geliştiriyor.

Evecrude: Farklı kategorilerde kurguladığı 3D dijital karakterler ile fiziksel dünyanın dezavantajlarını geride bırakarak sosyal medya platformlarında hayat bulmalarını sağlıyor. Ayrıca karakterlerine uygun hikayeleri kurguluyor.

EyeCheckup: Görme kaybını engelleme amaçlı, yapay zeka destekli göz muayene sistemi olarak hizmet veriyor.

Gene-Us Biotechnology: Türkiye’de bu zamana kadar kullanılan tanı kiti testi yöntemlerinden farklı olarak genetik mühendisliği metotlarından biri olan CRISPR sistemini kullanarak yüksek doğrulukta ve hızlı sonuç veren tanı kiti geliştiriyor.

Gordion Game: Türkiye'nin ilk ve tek artırılmış gerçeklik teknolojisi tabanlı fantezi rol yapma oyunu geliştiriyor.

Hergele: Yerli elektrikli scooter üreticisi ve e-mobilite araç paylaşım teknolojik altyapı sağlayıcısı olarak hizmet veriyor.

Lumnion: Sigorta fiyatlaması üzerine GLM ve diğer algoritmalarla çalışan modelleme, davranışsal fiyatlama optimizasyon platformu olarak çalışıyor.

Missafir: Kısa/orta dönemli ev kiralamalarında: ilan optimizasyonu, dinamik fiyatlandırma ve beş yıldızlı bir otel kalitesinde operasyonel destek hizmeti sunuyor. Ev sahipleri ve misafirler için her şeyi uçtan uca yönetim yapan bir platform olarak hizmet veriyor.

Rise: Tıp eğitiminde simülasyon yöntemleri kullanımını tüm hastanelerde mümkün kılan, mobil, kullanıcı dostu, makul fiyatlı ve eğitimcilerle öğrencilerin farklı kurumlarda da olsa iletişimine imkan vererek bir ekosistem oluşmasına imkan veriyor.

Searover: Geliştirilebilir sensör ve ekipmanlara sahip, uzaktan kontrollü, modüler su altı robotu ile zorlu su altı çalışmalarını kolaylaştırırken geniş yelpazeli su altı teknoloji çözümleri sunuyor.

Spiky.ai: Öğrenci dataları ile öğrenciler, eğitmenler ve kurumlar için performans ölçümlemesi, öğrenme yolu modellemesi ve veri analizi yapan, eğitim sistemlerine kolay entegre ileri tahminleme platformu olarak hizmet veriyor.

Syntonym: Kameralardan gelen görsel verileri GDPR-KVK uyumlu bir şekilde veriye metrik kaybı yaşatmadan anonimize eden bir yapay zeka platformu olarak çalışıyor.

Tospaa: Çocuklar için oyun tabanlı bilgi-işlemsel düşünme (kodlama) araçları üreten bir sosyal girişim olarak konumlanıyor.