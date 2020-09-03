Bilgisayardan Instagram Giriş Ve Kaydol Adresi Nedir? Instagram Web İle Hangi Özellikler Kullanılmaz?

Instagram Web ve Instagram mobil uygulamasına giriş yapılması durumunda farklılıklar gözlemlenmektedir. Özellikle web tarayıcı üzerinden instagram giriş gerçekleştirildiğinde ise bazı özellikler web girişinde bulunmaz.



Bilgisayardan Instagram Giriş ve Kaydol Adresi Nedir?



Bilgisayar üzerinden instagram uygulamasına giriş yapmak da mümkündür. Bilgisayar üzerinden giriş yapmak için kaydol adresinin bilinmesi gerekmektedir. Bilgisayar üzerinden instagrama giriş sağlayabilmek için öncelikle www.instagram.com adresine giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından buradan çıkan telefon numarası, kullanıcı veya e posta olan kutucuğa bu üç bilgiden birini girmelisiniz. Daha sonra ise son olarak giriş şifrenizi yazmanız gerekmektedir. Şifreyi yazdıktan sonra bilgisayar üzerinden instagrama giriş sağlayabilirsiniz demektir. Bilgisayardan instagrama kaydol adresi ise https://www.instagram.com/accounts/emailsignup/ adresidir. Bu adrese girerek eğer bir instagram hesabınız yok ise buradan kısa sürede üyelik oluşturabilirsiniz. Dilerseniz eğer bir facebook hesabınız varsa facebook ile kaydol seçeneğine tıklayarak da instagram web üzerinden kısa sürede giriş sağlayarak kaydolma işleminizi tamamlayabilirsiniz.



Instagram Web ile Hangi Özellikler Bulunmaz?



Instagram Web'in kullanıcılara sunduğu bazı özellikler bulunmaktadır. Bazı özellikler ise sadece mobil uygulamada bulunmaktadır. Dolayısıyla Instagram web de bütün instagram uygulaması özelliklerine erişemezsiniz. Instagram web üzerinden hikaye atma özelliği bulunmamaktadır. Instagramın en önemli özelliklerinden biri olan hikaye atma özelliği instagram web üzerinden yapılmamaktadır. Dolayısıyla bu da olmayan özelliklerin ilk başında yer almaktadır. Instagram web üzerinden bütün profil ayarlarına erişememektesiniz. Özellikle kapsamlı bir şekilde instagram web üzerinden yapacağınız ayarların hepsi web üzerinde bulunmamaktadır. Dolayısıyla eğer bir profil ayarları gerçekleştirmek istiyorsanız instagramın mobil uygulamasını kullanabilir ve hızlı bir şekilde bütün ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Instagram web ile de bazı profil ayarları yapabilirsiniz.