Bir zamanların ayrıcalık kazandıran popüler teknolojileri

Erdal Kaplanseren @Kaplanseren

Çok uzak olmayan yakın bir dönemin popüler teknolojileri, teknoloji çağında hangi aşamalardan geçtiğimizi görebilmemizi sağlıyor. Bu teknolojilerin çok yakın geçmişte popüler olup şimdilerde nostalji olması adeta teknolojinin etinden sütünden yararlandığımızı gösteriyor.

Renkli telefonlar

Finlandiyalı cep telefonu üreticisi Nokia, bir zamanların efsane markasıydı. Nokia’nın dünya çapında birçok kişi tarafından kullanılan telefonlarının kapakları değiştirilebiliyordu. Özel melodi seçenekleriyle ve snake yani yılan oyunuyla yarışlar düzenleyebildiğimiz telefonlar yerini farklı renk seçeneklerine sahip olan ve faklı kapaklarla renkli kişiliğimizi yansıtabildiğimiz akıllı telefon modellerine bıraktı.

Tüplü televizyon

CRT TV bilinen ismiyle tüplü televizyonlar ilk kez 1920’li yıllarda piyasaya çıktı. Kökeni 19. yüzyıla kadar dayanan tüplü televizyonlar LED ekran ve plazma teknolojisinin evlerimize girmesiyle nostalji olarak anılmaya başladı. Bugün akıllı televizyonlar yüksek çözünürlükleri ve geniş ekranlarıyla dikkat çekiyor.

Daktilo

Daktilo, kalemden sonra bilgisayardan önce yani tam da ortada hayatımıza dahil olmuştu. Yaklaşık 150 yıllık sürede yazınsal ürünlerin neredeyse tamamı daktilodan çıkmıştı. Bugün daktiloların yerini çift ekranlı tabletler ya da kağıt inceliğinde dizüstü bilgisayarlar aldı.

Kasetler

Kasetler özellikle 80’lerde altın çağını yaşamıştı. Hazırlaması saatler süren karışık kasetler en değerli hediyeler arasında bulunuyordu. Şimdilerde kasetin yerini CD, flaş bellek, hafıza kartı gibi alternatifler alıyor. Günümüzde bir iPod, 480 şarkı depolayabiliyor ki bu 38 kasete denk geliyor.

Disket

Önceleri popüler olan disket bugünlerde unutulmuş teknolojiler arasında bulunuyor. 1990’ların ortalama disketi 90 kb veri depolayabilirken günümüzün ortalama USB belleği 16 GB veri depolayabiliyor.