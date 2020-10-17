Çerezleri Silme Ne İşe Yarar? Pc'deki Çerezleri Programlı Ve Programsız Silmenin Yolları

Çerezler genelde web siteleri tarafından oluşturulmuş, online mağazaları kullanıcı dostu yapmak için ziyaretçileri depolayan veri paketleridir. Bu neden çerezleri silmek oldukça önemlidir.



Cookies (Çerezler) Nedir?



Çerezler, web sitelerinin aracılığı ile oluşturulan, sosyal ağlar ile forumlardaki ziyaretçi verilerini depolamakta olan veri paketleridir. Web tarayıcılarının bilgisayarlarda saklamış olduğu metin dosyaları şeklinde tanımlayacağımız çerezler; internet üzerinde bir sayfayı ilk ziyaret ettiğinizde, ziyaret edilen bu web sitesi tarafından sizin erişilebilen bilgilerinizi hemen toplamaya başlar. Böylece de web siteleri, çerezler yardımı ile kimlerin bu siteyi ziyaret ettiğini tanır ve kullanıcıların ihtiyaçlarına belirli bir ölçüde uyum sağlar.



Çerezleri Silme Ne İşe Yarar?



Genel olarak çerezler çok fazla biriktirilmemelidir. Son kullanma tarihi ya da son kullanma saati, yol ve ya güvenlik özellikleri gibi bazı meta verilere sahip çerezler aracılığı ile web siteleri oturumu açık tutabilir, daha öncesinde yapmış olduğunuz tercihlerinizi hatırlayabilir ve tercihlerinize göre daha alakalı olan içerikler sunabilir. Bazı web sitelerinden ayrıldığınız zaman çerezler silinirken bazı web sitelerinde ise çerezler yıllarca kalır.



PC'deki Çerezleri Programlı ve Programsız Silmenin Yolları



Bilgisayarlardaki çerezler programlı ve programsız şekilde silinmektedir. Programsız bir şekilde bilgisayarda mevcut olan çerezleri silmek için aşağıdaki aşamalar yapılmalıdır. Bunlar;

Chrome kullanıcıları kullandıkları bilgisayarlardan çerezleri silmek için; Önce Chrome’u açarak adres çubuğunun sağ kısmından Ayarlar sekmesini tıklamalı, sonra Gizlilik ve güvenlik sekmesi üzerinden Çerezler ve diğer site verileri sekmesini seçerek çerezlerin hepsini engellemelidir.



Çerezler kaldırıldığında web sitelerindeki oturumların hepsi kapatılacağı ve kayıtlı tercihlerin de silinebileceği için öncede gerekli bilgiler not olarak alınmalıdır. Sonrasında bu çerez silme işlemi yapılmalıdır. Aynı sekmede Tüm çerezleri ve site verilerini göster sekmesini tıklayarak belirli bazı sitelere ait olan çerezleri de engellemek mümkündür. Bu işlemi yapabilmek için sağ üstten site adı için arama yaparak sitenin sağ kısmındaki “Kaldır” simgesini tıklamak yeterli olmaktadır.



Programlı bir şekilde bilgisayarda mevcut olan çerezleri silmek için ise gerekli olan programlar bilgisayar üzerine indirilmelidir. Sonrasında da gerekli olan adımlar yapılarak çerezleri silme işlemi gerçekleşmiş olur. Böylece bilgisayar girdiği sayfalardaki verilerini tümü ile silmiş ve daha önce hiç girmemiş gibi olur.