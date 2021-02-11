Clubhouse Facebook tarafından kopyalanacak!

Bilmeyenler için Clubhouse ses temelli(sadece sesli konuşma yapılıyor) bir mobil uygulama. Kişilerin odalar oluşturup belirlenen konular hakkında konuşmasına olanak sağlayan uygulama şu anda yalnızca iOS kullanıcıları için sunuluyor. İlerleyen dönemde Android uygulamasının da geleceğini müjdeleyen yetkililer, altyapının da iyileştirildiğini söylemişti. Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in ise bir süredir gündem olan bu uygulamanın bir benzerini yapmaya hazırlandığı söyleniyor.

New York Times’ta yer alan habere göre, uygulama şu anda ilk aşamalarında. Facebook’ta çalışan kişilerin konuştuğu söylenen haberde aynı zamanda Zuckerberg’in Clubhouse’ı kullandığı, yapay zeka ve sanal gerçeklik gibi konularda konuşmasının ardından bu haberin gelmesinin ilginç olduğu aktarılıyor.

Elon Musk Clubhouse kullanmış uygulamanın sunucusu çökmüştü

Clubhouse’ı bundan önce Elon Musk da kullanmış ve rekor katılım olmasını sağlamıştı. Musk’ın odasına 5 bin sınırı olduğu için katılamayan kullanıcılar, başka odalar açarak konuşulan konuları takip etmeye çalışmıştı.

Facebook şirket olarak pek de ‘özgün’ bir geçmişe sahip değil. Daha önce Instagram’ın Hikayeler ve Reels özellikleri için başka uygulamalardan ilham alan Facebook, milyonlarca kişinin kullandığı bir başka uygulamayı kopyalayacak olması şaşırtmıyor.

Bunun yanında Clubhouse'un uygulama logosunda seçilen kişilerin hikayesi belli oldu. Uygulamanın logosunda daha önce başka bir sanatçı bulunuyordu. Clubhouse her büyük güncelleme yaptığında bu logo 'daha az takipçisi bulunan ve uygulamayı kullanan' sanatçıları logosuna taşıyacak. Twitter üzerinden kısa bir açıklama ile bildirilen bu durum, kullanıcıların farklı sanatçılarla tanışmasına olanak sağlama amacı taşıyor.