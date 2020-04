Corona virüs ile mücadelede umut veren teknolojiler!

Moblobi.com

Sosyal medya: @Moblobi

Başta Çin, Rusya ve diğer bazı Avrupa ülkelerindeki üniversitelerden virüsün ilacının bulunduğuyla ilgili bazı açıklamalar gelmeye başladı. Ancak tüm bu açıklamalara rağmen teknoloji alanında bu virüsün tam olarak yok edildiği henüz kanıtlanmış değil.

Kanada virüsü çoğaltmayı başardı!

İlk güzel haber Kanada’dan geldi. Sunnybrook Araştırma Üniversitesi, Toronto Üniversitesi, Mcmaster Üniversitesi araştırmacıları labaratuvar ortamında Corona virüsün kontrol edildiğini duyurdu. İlgili üniversitelerdeki bilim adamları, labaratuvar ortamında hapsettikleri bu virüsü çoğaltabildiklerini açıkladılar. Bu sayede artık bu hastalıkla ilgili tedavi ve test süreçlerinde; hatta aşı üretiminde araştırmaların çok daha çabuk yapılabileceği belirttiler. Dünya çapındaki araştırmacılar artık bu sayede virüsü daha yakından tanıyıp; tedavi süreçlerini hızlandırabilecekler.

Belçika’da virus laboratuar ortamında yok edildi!

Bir diğer bilimsel gelişme Belçika’daki Gent Üniversitesinden geldi. Labaratuvar ortamında Corona virüsü yok ettiklerini açıkladılar. Bunun ise gelecekteki çalışmalarla ilgili çok önemli bir başlangıç olduğunu açıkladılar. Bir çok bilim adamı, bu çalışmanın Corona virus ile savaşta çok önemli bir ilerleme olduğunu söyledi.

Amerika’da aşı gelişmeleri umut veriyor!

Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletlerinde gönüllü olarak ilk aşı örneklerini deneyen deneklerde bugün hala bir sorun gözükmemesi de umut verici oldu. Bu durumda özellikle Corona virüsle ilgili aşının geliştirilmesinin ve uygulanmasının yolu açılmış olabilir. Bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri’nde Abbott isimli bir firma da Corona virüsün test sürecini sadece 5 dakikaya indiren bir cihaz geliştirdi.

Ülkemizde üniversiteler ve teknokentler teşhis ve tedavide yol kat ediyor!

Ülkemizde de Corona virus konusunda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Covid-19 virüsüne karşı bazı teknolojik projelerin destekleneceğini açıkladı. Örneğin Bilkent Üniversitesi ulusal nanoteknoloji araştırma merkezi bu konu ile ilgili önemli çalışmalar yürütüyor. Konuyla ilgili çalışmalarına devam eden merkez, virüsün insan hücrelerine tutunmasını sağlayan proteini bu virüsü durdurulması için kullanmayı amaçladıklarını söyledi. Bu sayede vücuda girmiş bir virüsün hızla çoğalması durdurulmuş olacak.

Sabancı Üniversitesi de corona virüsle mücadelede yeni bir dezenfektan geliştirdi. Son teknolojiyle geliştirilen bu dezenfektan kullanıldığı yüzeylerde üç aya kadar herhangi bir virüsün bulaşmasını engelliyor. Üniversite’nin labaratuvarlarında üretilecek olan 10 ton dezenfektan ise Sağlık Bakanlığı’na bağışlandı.

Sosyal medya virüse karşı örgütlendi!

Sosyal medyada Coronathon Türkiye adıyla, Corona virüs ile ilgili her türlü bilimsel çalışma ya da yeni buluşa destek olan bir platform oluşturuldu. Bu platform Corona virüsü yenmekle ilgili teknolojik her türlü çözüm önerisine destek oluyor. Covid-19 ile ilgili her türlü çözümün ortak şekilde paylaşıldığı platformda siz de herhangi bir çözüm öneriniz varsa paylaşabilirsiniz.

Hem ülkemiz hem de dünyadaki gelişmeler ile teşhis ve tedavi yöntemlerine ilerlemeler yaşanıyor. Corona virüsü öncelikle bireysel dikkat ve özenimiz; sonra da teknolojinin yardımı ile yeneceğiz. Buna hepimiz inanıyoruz.