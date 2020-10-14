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    14.10.2020 - 12:02 | | AA

    Denizciler sanal gerçeklikle eğitiliyor

    İzmir'de bir teknoloji firmasının geliştirdiği yazılım teknolojisi, denizcilik sektöründeki eğitimlerin VR gözlük kullanarak sanal ortamda sunulmasına olanak veriyor.

    Denizciler sanal gerçeklikle eğitiliyor

    İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) bünyesindeki İzmir Teknopark'ta faaliyet gösteren MTR Bilişim Eğitim ve Danışmanlık firması, online  denizcilik eğitimleri üzerine hizmet sunuyor.

    Denizcilik firmalarına kurumsal akademi konusunda destek sağlayan  şirket, firmaların ihtiyaçlarına göre teknoloji de geliştiriyor.

    Firmanın kurucu ortaklarından Özgür Alemdağ, AA muhabirine, salgın  nedeniyle online etkinliklerin arttığını belirtti.

    Uzaktan eğitimin ilgi gördüğü bu dönemde yeni teknolojileri hayata  geçirdiklerini  anlatan Alemdağ, şunları kaydetti:

    "KOSGEB desteğiyle hayata geçirdiğimiz VR tabanlı operasyon  eğitimlerimiz bunlardan biri. Özel geliştirdiğimiz bu yazılımda ciddi bir  simülasyon teknolojisi var. Öğrenciler ve gemi adamları gemi üzerinde yapmak  zorunda oldukları bazı küçük operasyonları bu gözlüğü takarak yapabiliyor.  Herhangi şekilde büyük simülasyon maliyetlerine katlanmadan geminin üstündeymiş  gibi eğitimlerini gerçekleştiriyorlar. Bu da beceri geliştirilmesinde çok etkin  bir yöntem."

    Gemi üzerindeki demirleme, acil müdahale gibi işlemleri sanal ortama  taşıdıklarını, müşterinin talebine göre alternatif senaryoları da  uyarlayabildiklerini vurgulayan Alemdağ, uygulamanın maliyetinin alternatiflerine  göre çok daha uygun olduğunu kaydetti.

    Denizciler sanal gerçeklikle eğitiliyor

    KOSGEB'E TEŞEKKÜR

    Türkiye'de denizcilik anlamında online eğitim veren bir kuruluş  olduklarına değinen Alemdağ, "Biz bu projeye başladığımızda özellikle yazılım,  bilgisayar ve gözlük tarafında ciddi bir başlangıç maliyetiyle karşılaştık. Proje  haline getirdikten sonra bunu gemi üzerindeki kritik operasyonları bir şekilde VR  tabanlı eğitim simülasyonuna çevirdik. KOSGEB'e başvurduk ve onlardan olumlu  dönüş aldık. Bu sayede bir çok yazılımı ekipman maliyetini hatta personel  desteğini alarak projemizi tamamladık. Şimdi bunu uluslararası bir ürün olarak  piyasaya sunduk." diye konuştu.

    "DEVLERLE YARIŞIYORUZ"

    Alemdağ, Türkiye'de halen 35'in üzerinde firmaya hizmet verdiklerini,  önümüzdeki yıllarda yurt dışında da öne çıkmayı hedeflediklerini vurguladı.

    Halen Almanya ve Yunanistan'daki firmalarla da çalıştıklarını  anımsatan Alemdağ, "Yunanistan'da bir eğitim merkezinde kurulu sistemimiz var.  Hedefimiz içerik ve inovatif teknolojiler tarafında dünyada ismi anılan firmalar arasına girmek. Yaptığımız işler ses getiriyor. Devlerle yarışıyoruz ve o devlerden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz." değerlendirmesinde  bulundu.

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