DNS ve VPN Nedir, Ne İşe Yarar?

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DNS’in açılımı “Domain Name System” olarak bilinir. DNS’in tanımı kısaca, sayılardan oluşan ve web sitemizi tanımlayan bir kümedir. Daha anlaşılır olması için DNS’in nasıl çalıştığını kısaca anlatalım: Hepimiz için alan adı çubuğuna çok sayıda sayıyı yazarak tıklamak ve istediğimiz siteye gitmek oldukça zordur. Özellikle de bu sayıları sürekli hatırlayarak bir web sitesini ziyaret etmek neredeyse imkansızdır. Biz insanların kelimeleri hatırlamaları çok daha kolaydır. Eğer herhangi bir web sitesine gitmek istiyorsak, sitenin adını alan çubuğuna yazar ve Enter’a basarız. Bizim sahip olduğumuz bu kelime öbeği bilgimiz, Enter’a bastığımızda, bağlı olduğumuz sunucuya gider ve sunucu tarafından çözülür. Ardından da hangi IP numarasına aitse oraya yönlendirilir. Bu sayede biz de sayılarla uğraşmadan istediğimiz siteye kolayca gitmiş oluruz. İşte bu sisteme de kısaca Domain Name System yani DNS denir.

DNS ile ilgili ülkemizde rastlanılan en yaygın sorun BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından belli IP numarasının yasaklanmasıdır. Buna çözüm olarak ise IP numarasının yasaklandığı sunucuyu değiştirmek gerekir. Daha net anlatmak gerekirse; hosting hizmetini aldığınız servis sağlayıcınızı ya da size verdikleri sunucuyu değiştirmeniz gerekir.

VPN Nedir? Nasıl Çalışır?

VPN’in açılımı “Virtual Private Network” olarak bilinir. Genel olarak, engellenen sitelere ulaşmak için kullanılan bir sistemdir. Fakat DNS ile ana farkı bu yasaklanan sitenin ülke çapında yasaklanmış olmasıdır. VPN sistemi başka ülkelerin IP numaralarını kullanarak yasaklı siteye girer. Bu sayede de ülkenin engellemelerinden kurtulmuş olur.

VPN kullandığınızda bu hizmeti sunan sağlayıcının ziyaret ettiğiniz bilgileri kayıt edip etmediği hakkında emin olamazsınız. Bu nedenle VPN üzerinden ziyaret ettiğiniz siteler birçok kişi tarafından izlenip verileniz toplanabilir ve hatta onların kendi amaçları doğrultusunda kullanılabilir. Düşük ihtimal olmasına rağmen bazı virüs ve siber saldırılara da maruz kalabilirsiniz. Ayrıca bir yönlendirme işlemi olduğu için kredi kartı, banka hesabı, e-posta gibi bilgileriniz de çalınabilir. Bu sebeple de çok dikkatli olmanız gerekir.

Bilinenin aksine VPN kullandığınızda, internet hızınızda çok fazla bir düşme yaşanmayacaktır. Bu hizmet çoğunlukla ücretsizdir; ancak çok daha hızlı olarak ücretli sunanlar da mevcuttur.