Facebook, Twitter ve Google CEO'ları zor anlar yaşadı

Senatonun Cumhuriyetçi ve Demokrat üyeleri, üç sosyal medya devinin bugünkü hallerine gelmelerinde büyük etkisi bulunan Section 230 isimli kanunla ilgili sert sorular yöneltti. Senatör Roger Wicker, “bu kanunun koruması sayesinde internet platformları, açılabilecek sayısız davadan korundu. Ancak aynı zamanda platformlara içerikleri istedikleri gibi kontrol etme, değiştirme ve hatta sansürleme hakkını da tanıdı,” açıklamasında bulunarak Mark Zuckerberg, Jack Dorsey ve Sundar Pichai’ye bu devrin sonunun gelmesi gerektiğini söyledi.

Sansür iddiaları, Twitter ve Facebook’un New York Post gazetesindeki tartışmalı bir makalenin yayılmasını engellemek için yaptıkları uygulamalardan sonra artmıştı. Teksas senatörü Ted Cruz, Jack Dorsey’i Twitter’da makalenin bağlantılarını etkisiz hale getirmekle suçladı. Dorsey buna cevap olarak Twitter’ın durum karşısında fazla hızlı hareket ettiğini söyledi ancak bu cevap Ted Cruz’u tatmin etmedi. Dorsey’e “Kim sizi seçimle medyanın neyi bildireceğine ve Amerika halkının neyi duyması gerektiğine karar verecek bir pozisyona getirdi?” sorusunu soran Cruz, sözlerine “New York Post, tweet atan sıradan biri değildir. Amerika’nın en yaygın şekilde okunan dördüncü gazetesidir ve kuruluşu 200 yıl öncesine dayanır,” şeklinde devam etti. Jack Dorsey, bir noktada Twitter’ın ABD seçimleri halkı herhangi bir şekilde etkilemediğini, insanların haber almayı tercih ettiği başka platformlar da olduğunu söyledi.

Mark Zuckerberg ise kendi sosyal medya sitesinin nefret söylemleriyle mücadele için adımlar attığını söyledi ancak Facebook’un içerik tavsiye etme konusunda kendisini geliştirmesi gerektiğini de kabul etti. Zuckerberg, ABD senatosunun karşısına defalarca kez çıktığı için görüşmeleri çok daha sakin şekilde yaptı.