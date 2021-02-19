Facebook yeni bir yasakla gündemde! İşte detaylar

Her şey Avustralya hükümetinin Google ve Facebook gibi haberleri bünyesinde toplayan platformlar için yasa tasarısı sunmasıyla başladı. Haber yayıncılarına içeriklerini paylaşmak için ödeme yapmasını öngören bu yasaya göre, Facebook ve Google gibi şirketlerin her haber için ödeme yapması gerekiyor.

Gazeteciliğin korunmasını amaçlayan bu yasa Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi. Kısa süre içinde de Senato'da oylanacak olan yasa, kamu yararına odaklanıyor. Bu yasa sayesinde reklam gelirlerini ellerinde tutan Google ve Facebook için önemli bir kayba işaret ediyor. Hürriyet’ten Sevin Turan’ın haberinde yer verilen rakamlara göre dijitalde tarafta reklam için harcanan her 100 dolardan 53'ü Google'a, 28'i Facebook'a gidiyor. Geri kalan 19 doları diğer şirketlerin arasında paylaşılıyor.

Facebook kararı 'savaş nedeni' olarak görülüyor

ABD merkezli Facebook tarafından alınan bu karar Avustralya basını tarafından da eleştirildi. Hatta Avustralyalı medya devi Rupert Murcdoch'ın gazetelerinden biri bu adımı "savaş nedeni" olarak gördüğünü duyurdu. İşin bu noktada sosyal medya ve basın boyutundan ayrılıp siyasi tarafa doğru taşındığını söylemek mümkün.

BBC'de yayımlanan Tech Tent isimli teknoloji içerikli podcastta, Mark Zuckerberg'in elini çok fazla yükselttiği yorumu yapıldı. Bu noktada yapılan yorumlar arasında başka ülkelerin de Avustralya’nın izinden gidebileceği konuşuluyor.

Eskiden BBC’de çalışan ve şu an Avustralya'da aktif bir şekilde gazetecilik icra eden Steve Evans, "Ellerine yüzlerine bulaştırdılar, buna hiç şüphe yok" diyor ve verilen kararı eleştiriyor.

Yasada medya şirketlerinin ürettikleri içeriğin adil bir karşılığı olması adına teknoloji platformlarının 10 milyon dolar ya da Avustralya'daki yıllık cirolarının yüzde 10'u değerinde bir tazminat ödemesi öngörülüyor. Bu noktada medya şirketlerinin Google ve Facebook için kendi anlaşmalarını yapması tavsiye ediliyor.