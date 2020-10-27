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    HaberlerTeknoloji Haberleri Facebook yeni mobil oyun servisi iPhone'lara gelmeyecek
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    27.10.2020 - 12:49 |

    Facebook yeni mobil oyun servisi iPhone'lara gelmeyecek

    Facebook, yeni oyun servisini Android işletim sistemli cihazlara açacak ancak Apple’ın bulut oyun sunucularının her oyunu kendi değerlendirme ekiplerine gönderilmesini istemesi, servisin şimdilik iPhone'lara açılmayacağı anlamına geliyor.

    Facebook yeni mobil oyun servisi iPhone'lara gelmeyecek

    En büyük oyun şirketleri bütün oyunlarını konsollara ve PC’lere çıkarıyor. Facebook ise en büyük oyun platformunun mobil cihazlar olduğunu düşünüyor.

    Facebook, oyunları diğer cihazlara yansıtma sektörüne girerek Sony, Microsoft, Google, Amazon ve Nvidia gibi firmalarla yarışacak. Bütün bu firmalar görsel açıdan zengin konsol ve PC oyunlarını internetten oynamak için yöntemler sunuyor. Bu işlem için kullanılan teknoloji, Netflix’in filmleri yayınlamak için kullandığı teknolojiyi andırıyor. Facebook’un diğer firmalardan bir farkı var, Grand Theft Auto V gibi ses getiren oyunlar yerine mobil oyunlar için hizmet verecek.

    Facebook’un oyun projesinin parçası olan yeni servisi, indirmeye ya da herhangi bir şey yüklemeye gerek kalmadan Asphalt 9 gibi mobil oyunların bilgisayarlarda oynanmasını sağlayacak. Facebook kullanıcıları, Facebook’un oyunlar için kurduğu internet sitesinden ya da Android işletim sistemli cihazlarda kullanılan Facebook uygulamasından oyunları oynayabilecek.

    Facebook, yeni servisini bilgisayarlara ve Android işletim sistemli cihazlara açacak ancak Apple’ın bulut oyun sunucularının her oyunu kendi değerlendirme ekiplerine gönderilmesini istemesi, servisin şimdilik iPhonelara açılmayacağı anlamına geliyor.

    Facebook’un oyun servisinin asbaşkanı Jason Rubin, servisin duyurusunu yaptığı yazısında “iOS işletim sisteminde şu anda nasıl bir yol izleyeceğimiz belli değil. Apple, oyunlara farklı şekilde muamele ediyor ve çok kısıtlı bir kaynağın üstünde aşırı kontrolcü davranıyor,” açıklamasını yaptı.

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