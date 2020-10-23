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    HaberlerTeknoloji Haberleri Facebook’un ve Twitter’ın sahipleri Biden makalesi yüzünden ifade vermeye çağrıldı
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    23.10.2020 - 09:32 |

    Facebook’un ve Twitter’ın sahipleri Biden makalesi yüzünden ifade vermeye çağrıldı

    Facebook’un sahibi Mark Zuckerberg ve Twitter’ın sahibi Jack Dorsey, New York Post’ta yayınlanan tartışmalı bir makaleye sansür uyguladıkları sebebiyle ifade vermeye çağrıldı.

    Facebook’un ve Twitter’ın sahipleri Biden makalesi yüzünden ifade vermeye çağrıldı

    New York Post, makalede yayınlanan e-postaların ve fotoğrafların Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın dizüstü bilgisayarından kopyalandığını iddia etmişti.

    Twitter ise hikâyenin sitenin ele geçirilmiş materyal politikasını ihlal ettiğini belirtmişti ama daha sonra konuya karşı duruşunu değiştirmişti.

    Facebook ise makalenin doğruluğunun kontrol edildiği sırada paylaşılmasına sınır getirmişti.

    Bu uygulamalar sansür iddialarına ve Cumhuriyetçilerde Biden yanlısı önyargılara sebep olmuştu.

    Bunların sonucunda ABD Kongresi Adli Komitesi'nin 12 Cumhuriyetçi üyesi, Facebook ve Twitter’ın sahiplerinin bu konuda uyguladıkları yöntemlerle ilgili ifade vermeye çağırılması yönünde oy verdi.

    10 demokrat, daha önce yapılan Amy Coney Barrett’ın Yüce Divan adaylığı oylaması sebebiyle bu oylamaya katılmadı. Jack Dorsey ve Mark Zuckerberg, önümüzdeki hafta muhafazakar kesime karşı tavırlar sergilemediklerinin kanıtlarını sunacak olan  Google’ın baş yöneticisi Sundar Pichai ile birlikte komitenin karşısına çıkacak.

    Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, resmi Twitter hesabından “Büyük teknolji firmalarının CEO’ları güç sarhoşluğu yaşıyor ve yaptıklarından sorumlu tutulmalı” şeklinde bir tweet attı.

     

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