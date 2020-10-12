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    12.10.2020 - 22:28 | | DHA

    Fotoğraflar paylaşıldı! Dünya'dan 63 ışık yılı uzakta

    Almanya'da Max Planck Astronomi Enstitüsünden gökbilimciler, Dünya'dan yaklaşık 63 ışık yılı uzaklıktaki başka bir yıldız sisteminde b Pictoris c adı verilen bir dış gezegenin fotoğrafını paylaştı.

    Fotoğraflar paylaşıldı! Dünya'dan 63 ışık yılı uzakta

    Almanya'da bir araştırma enstitüsü olan Max Planck Astronomi Enstitüsünden gökbilimcilerin, Dünya'dan yaklaşık 63 ışık yılı uzaklıktaki başka bir yıldız sisteminde bir dış gezegenin varlığını doğruladıkları ve bunu kanıtlamak için de fotoğraf paylaştıkları belirtildi.

    B Pictoris c adı verilen gezegen, uzmanların ışık parıltısını görmelerine olanak tanıyan Şilideki teleskoplar ile görüntülendi. Teleskopların, dış gezegenleri radyal hız yöntemi kullanılarak tespit edildiği belirtildi. Beta Pictoris sisteminde bulunan b Pictoris cnin, ana yıldızının yörüngesinde bulunan yalnızca ikinci dış gezegen olduğu belirtildi.

    Fotoğraflar paylaşıldı Dünyadan 63 ışık yılı uzakta

    Gezegenin yörüngesine bağlı olarak ana yıldız üzerindeki sürüklenme ve çekmeyi analiz eden ve tipik olarak uzak dünyaları tespit etmek için kullanılan radyal hız yönteminin, ilk kez bir dış gezegeni doğrudan gözlemek için kullanıldığı ifade edildi.

    Gözlem programının lideri Sylvestre Lacour'un, Bu radyal hız yöntemiyle tespit edilen bir gezegenin ilk doğrudan teyidi ifadelerini kullandığı bildirildi.

    Fotoğraflar paylaşıldı Dünyadan 63 ışık yılı uzakta

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