Geri sayım başladı! Büyük sır ortaya çıkabilir

Bennu hakkındaki bu tahminler doğru çıkarsa, güneş sistemimizin kadim tarihi hakkında bilgileri mükemmel biçimde saklamış bir kozmik kapsül niteliğinde bilgiler alabileceğiz. OSIRIS-REx, yarın Bennu’nun yüzeyine inmeyi ve robot koluyla bir miktar uzay tozu çekip Dünya'ya getirmeyi denecek. Bu operasyon yalnızca birkaç saniye sürecek ancak gerekli teknolojik donanımın hazırlanması on yıldan uzun sürdü.

OSIRIS-REx, Bennu’nun kuzey kutbundaki Nightingale adı verilen bölgeden örnek almaya çalışacak. Bu bölgenin seçilmesinin sebebi, buradaki kraterin göktaşının diğer kısımlarına göre daha genç durması. Bu da kraterin oluşmasına sebep olan darbeyi göreceyle daha kısa süre önce aldığı ve içindeki milyonlarca yıl önce ilk oluştuğu zamanlardan kalma kalıntıların daha kolay erişilebileceği anlamına geliyor.

Yapılacak manevralarda hiç hata yapılmaması gerekecek. Bennu’nun yüzeyi, araştırmacıların beklediklerinden çok daha engebeli çıktı ancak numune toplama kolunun en verimli çalıştığı yerler düz, kumlu yüzeyler. Eğer kol yüzeydeki taşların üstünde kalırsa, yüzeyden toplayabileceği numunenin miktarı çok azalacak.

Numune toplama girişimi Salı günü yerel saatle 21:00’de gerçekleşecek.