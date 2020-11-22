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    22.11.2020 - 10:51 |

    Gmail şifresi nasıl değiştirilir

    Dünya çapında milyonlarca kişinin kullandığı en popüler e-posta hizmetlerinden biri olan Gmail hesabınızın şifresini değiştirmek için şu adımların izlenmesi gerekiyor.

    Gmail şifresi nasıl değiştirilir

    Cep telefonundan değiştirme

    Telefonunuzdaki Gmail uygulamasını açın.

    Ayarlar’a basın.

    Şifresini değiştirmek istediğiniz Gmail hesabını seçin.

    Hesap’a basın.

    Google Hesabınızı Yönetin seçeneğine basın.

    Açılan pencerede hesap resminizin ve e-posta adresinizin altındaki menüyü sağa doğru kaydırarak Güvenlik seçeneğini bulun ve seçin.

    Şifre seçeneğini seçin.

    Şu anki şifrenizi girin.

    Belirlemek istediğiniz yeni şifreyi seçin.

     

    Bilgisayardan değiştirme

    Gmail’inizi açın.

    Ekranın sağ üst köşesinde profil fotoğrafınıza tıklayın.

    Şifresini değiştirmek istediğiniz Gmail hesabını seçin.

    Google Hesabınızı Yönetin seçeneğine tıklayın.

    Açılan pencerede arama kutusunun altındaki menüden Güvenlik seçeneğine tıklayın.

    Şifre seçeneğine tıklayın.

    Şu anki şifrenizi girin.

    Belirlemek istediğiniz yeni şifreyi seçin.

     

     

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