Google, Android kullanıcıları için yeni bir özelliği getirecek

Birkaç yıldır karanlık tema uygulamalara hakim olmuş durumda. Karanlık moda geçmeyen uygulamaların sayısı ise oldukça az. Telefonların arayüzlerinde bile çoğunlukla karanlık tema kullananlar için yeni bir özellik test edilmeye başlandı. Google Android telefonlar için 'iki faktörlü kimlik doğrulama sistemi' için denemeler yapmaya başladı.

İki faktörlü kimlik doğrulama karanlık moda kavuşacak

Güvenlik açısından oldukça kullanışlı bir özellik olan 'iki faktörlü kimlik doğrulama' artık pek çok uygulamada kullanılıyor. Google'ın da uzun bir süredir bu sistemi kullandığı biliniyor. İşte buradaki arayüzü karanlık mod tarafına geçirmek isteyen Google, Android telefonlar için bu özelliği test ediyor.

9to5Google tarafından bildirilen bu yeni özellikler, ilerleyen günlerde yayımlanacak bir güncelleme ile kullanıcılara getirilecek. Test etmenin ötesinde Google bu sistem için yeni bir güncelleme yayımlayacağını duyurdu.

Teknoloji devi, son güncellemenin karanlık mod için de destek içerdiğini doğrulamış oldu. Buna ek olarak güncelleme içinde konum ve zaman gibi bilgilerin gruplandırılması, onay işaretlerinin görünümünün daha fonksiyonel hale getirilmesi ve bazı küçük değişiklikleri içeriyor.