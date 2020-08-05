Herkes heyecanla bekliyordu! Galaxy Note 20 tanıtıldı

Canlı olarak tanıtımı yapılan modeller heyecan yarattı.

GALAXY NOTE 20

Samsung'un aylardır beklenen yeni amiral telefonu Galaxy Note 20 tanıtıldı. 6.7 inç'lik büyük bir ekranla gelen telefon, 2400x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Super AMOLED ekranla gelen ve aynı zamanda Corning Gorilla 5 cam teknolojisini kullanan Galaxy Note 20, darbelere karşı hayli dayanıklı bir yapıda bulunuyor.

Galaxy Note 20 Ultra'da 120 Hz gibi müthiş bir ekran yenileme hızı sunuluyor; Galaxy Note 20'de ise 60 Hz ekran yenileme hızı sunuluyor. 2.73 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemci olan Exynos 990‘dan ve bu işlemci içerisinde yer alan Mali-G77 MP11 grafik biriminden güç alan telefon, aynı zamanda 5G desteğine de sahip.











8 GB RAM ile gelen telefonun 256 GB dahili hafızası bulunuyor. Gelelim telefonun kameralarına...

Önünde otomatik netleme destekli 10 megapiksel F2.2 selfie kamerası yer alan Galaxy Note 20, arkasında 64 megapiksel (3x zoom, F/2.0, 76°, 1/1.76″, 0.8 µm, OIS) + 12 megapiksel (geniş-açı) + 12 megapiksel (ana, F/1.8,OIS) kameralarını taşıyor.

161.6 x 75.2 x 8.3 mm ebatlarında olan telefon, IP68 sertifikasına sahip ve bu sayede suya ve toza karşı dayanıklı bir yapıda bulunuyor.











4300 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan ürün, yarım saatte yüzde 50 şarj olabiliyor.

Google ile de tam uyumlu çalışan Galaxy Note 20, AirDrop'ın bir alternatifi olan Nearby Share özelliğini kullanıyor. Bu özellik sayesinde kablo ve internet gerekmeksizin cihazlar arasında hızlıca veri transferi yapabiliyorsunuz.

WiFi 6 ve Bluetooth 5 gibi en yeni ağ teknolojilerini kullanan ürünün üzerinde USB Type-C portu yer alıyor. Yanında Galaxy Note serisinin vazgeçilmesi olan yeni S-Pen ile gelen ürün, yenilenen Samsung Note uygulamasıyla daha işlevsel bir hale geldi.

Samsung Note uygulaması ile Microsoft hesabınız otomatik olarak eşleşirken, Outlook hesabınızda aldığınız notlarınız da doğrudan telefona aktarılabiliyor ve yine telefonda aldığınız notları da hızlıca bilgisayarınıza iletebiliyorsunuz.

GALAXY NOTE 20'nin Türkiye fiyatı henüz netleşmiş değil.

GALAXY NOTE 20 ULTRA

Samsung'un bir diğer telefonu ise Galaxy Note 20 Ultra oldu. 6.9 inç'lik dev bir ekrana sahip olan telefon AMOLED ekran teknolojisini kullanıyor ve 3200x1440 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor.

120 Hz ekran yenileme hızına sahip olmasıyla dikkatleri üzerinde toplayacak olan Galaxy Note 20 Ultra, istendiği taktirde 60 Hz ekran yenileme hızıyla da çalışabiliyor.

Gorilla Glass 7 kullanan dünyanın ilk telefonu

Galaxy Note 20 Ultra, Corning Gorilla Glass 7 cam teknolojisini kullanan dünyanın ilk akıllı telefonu olma özelliğine de sahip. Parmak izi tarayıcı ekrana gömülü olarak gelen telefon, Exynos 990 işlemciden gücünü alıyor.

2.73 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemci olan Exynos 990, Mali-G77 MP11 grafik birimini de üzerinde bulunduruyor. 12 GB RAM ve 256 GB dahili hafıza ile gelen telefonun toplam hafızası microSD kart desteği sayesinde 1 TB'a kadar yükseltilebiliyor.

Galaxy Note 20 Ultra, pek çok açıdan bomba özelliklere sahip. 108 MP ana kameraya sahip olan telefonda ayrıca 12 MP telefoto ve 12 MP ultra geniş açılı lens de yer alıyor.

OIS desteğine sahip olması nedeniyle sarsıntılı anlarda dahi görüntü olabildiğince az titrerken, yeni Lazer AF sensörü sayesinde çok hızlı bir şekilde netleme yapabiliyor.





Galaxy Note 20 Ultra Türkiye fiyatı 12999 TL.

GALAXY BUDS LIVE

Samsung, dört gözle beklenen yeni kablosuz kulaklığıu Galaxy Buds Live'ı da duyurdu. Özellikle farklı tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran ürün, ekosistemin bir parçası olarak mistik bronz kasayla geliyor. Ancak Ürünün aynı zamanda mistik beyaz ve mistik siyah modelleri de bulunuyor.

Aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisini kullanan ürün, gürültü problemini sona erdiriyor. Kalabalık bir ortamda, toplu taşımada müzik dinlerken ya da film izlerken çok daha rahat odaklanabileceksiniz.









Dokunmatik bir panele sahip olan Galaxy Buds Live, yapılan hareketlerle bağlantılı olarak şarkı durdurma, oynatma veya ileri sarma gibi işlemlerin yapılabilmesine imkan veriyor. Ayrıca Find My Earbuds seçeneği ile birlikte, kaybolan kulaklıkları bulmakta mümkün.

Üzerinde üç mikrofon girişi bulunan üründe mikrofon kalitesi hayli iyileştirilmiş. 12 mm sürücülerle ile gelen Buds Live, önceki Buds modellerine kıyasla daha iyi bir ses performansı ve netlik sunuyor.

Aktif gürültü engelleme teknolojisi ve sesli uyandırma özellikleri de hesap edildiğinde ürünün batarya ömrü 5.5 ila 8 saat arasında değişiklik gösteriyor. Ancak şarj kutusu da işin içine girdiğinde toplam batarya ömrü 20 saatin üzerine çıkıyor.

Qi kablosuz şarj teknolojisini destekleyen Galaxy Buds Live, 5 dakika gibi kısa bir sürede 1 saat kullanılacak kadar şarj olabiliyor.

GALAXY Z FOLD 2











Samsung, ekranı katlanabilen telefonlar söz konusu olduğunda da deneyimli bir isim. Şirketin bugün duyurduğu telefonlardan biri de Galaxy Z Fold 2 oldu. Telefonun dışında 6,23 inç 2267×819 piksel 60 Hz bir AMOLED ekran yer alıyor. Modelin içindeki ana katlanabilir ekran ise 7,7 inç 2213×1689 piksellik “120 Hz” AMOLED ekran kullanıyor. Burada 120 Hz sunuluyor olması gerçekten de iyi.