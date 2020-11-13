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    HaberlerTeknoloji Haberleri Hindistan koronavirüsle mücadelede robotları kullanmaya başladı
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    13.11.2020 - 09:48 |

    Hindistan koronavirüsle mücadelede robotları kullanmaya başladı

    Dünyanın Covid-19 vakası sayısında ikinci sırada bulunan ülkesi Hindistan’da birkaç hastane, hastaları aileleriyle görüştürmek ve acil servisler gibi koronalı hastalarla birebir yüz yüze gelen yerlerde çalışan sağlık çalışanlarına yardımcı olmaları için robotları kullanmayı başladı.

    Hindistan koronavirüsle mücadelede robotları kullanmaya başladı

    Bangalore şehrinde bulunan Invento Robotics, yüzeyleri dezenfekte etmekten hastaların sorularını cevaplamaya ve doktorlarla görüntülü görüşme yapmaya kadar çeşitli hizmetler sunan üç robot üretti.

    Firmanın toplamda ürettiği robot sayısı böylece sekize çıktı. Bu sekiz robotun arasındaki en popüleri ise Mitra. Mitra, Hindu dilinde arkadaş anlamına geliyor ve 10.000$ fiyata sahip. Yüz tanıma teknolojisini kullanan Mitra, hastalarının isimlerini hatırlıyor, yardım almadan hastanenin içinde dolaşabiliyor ve göğsündeki ekran sayesinde hastaları doktorlarla ve aileleriyle görüntülü görüştürebiliyor.

    Firmanın CEO’su Balaji Visvanathan, Mitra’nın hem doktorların hem hemşirelerin asistanlığını yaptığını belirterek hastalara ilaçlarını almalarını hatırlattığını ve hayati değerlerini ölçebildiğini belirtiyor.

    Kuzey Hindistan’daki bir hastane, iki adet Mitra robotu satın aldı. Birini Korona virüs semptomları gösteren hastaları tespit etmek için hastanenin girişine koyan hastane yönetimi, diğerini ise yoğun bakım ünitesine yerleştirdi.

     

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