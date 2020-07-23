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    HaberlerTeknoloji Haberleri İlk kez bir başka güneş sisteminin yıldızı ve iki gezegeni, teleskopla gözlendi
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    23.07.2020 - 09:51 | | AA

    İlk kez bir başka güneş sisteminin yıldızı ve iki gezegeni, teleskopla gözlendi

    İlk kez başka bir güneş sisteminde yıldızları etrafında dönen iki gezegen, teleskopla gözlendi.

    İlk kez bir başka güneş sisteminin yıldızı ve iki gezegeni, teleskopla gözlendi

    Atamaca Çölü'nde, Avrupa Güney Gözlemevi Çok Büyük Teleskobu tarafından görüntüsü yakalanan bebek yıldız ve iki gaz devi olan gezegenlerin, 300 ışık yılı uzaklıkta olduğu bildirildi.

    Sinek Takımyıldızı'nda bulunan "TYC 8998-760-1" isimli yıldızın 17 milyon yaşında olduğu, yıldızın yörüngesinde yeni keşfedilen gaz devlerinin yıldızlarından, Jüpiter ve Satürn'ün Dünya'ya mesafesinden çok daha uzakta yer aldığı belirtildi.

    Yıldızları etrafındaki turlarını birkaç bin yılda tamamladığı sanılan gezegenlerin kütlelerinin de Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerden ağır olduğu ifade edildi.

    Leiden Üniversitesinden Alexander Bohn, grubu bu kadar heyecan verici yapan şeyin, yıldızın "Güneş'in çok genç versiyonu" olarak görülmesi olduğunu kaydetti.

    Gözlemin, gök bilimcilerin Güneş Sistemi'nin gelişimini daha iyi anlamasını sağlaması bekleniyor.

    Bir teleskobun, öte gezegenleri doğrudan gözlemlemesinin çok zor ve nadiren rastlanan bir gelişme olduğu belirtiliyor.

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