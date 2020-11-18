Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (MSB), Ä°ngiltere'ye ait 2 Eurofighter Typhoon uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± eÄŸitimler iÃ§in Konya'ya geldiÄŸini bildirdi.

MSB'den yapÄ±lan bilgilendirmede, "NATO eÄŸitimleri kapsamÄ±nda Konya 3'Ã¼ncÃ¼ Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±na intikal eden Ä°ngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter Typhoon uÃ§aÄŸÄ± ve 132'nci Silah ve Taktikler Filo KomutanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za baÄŸlÄ± iki F-16 uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla ilk eÄŸitim uÃ§uÅŸu icra edildi." ifadesine yer verildi.

8 SANÄ°YEDE HAVALANIYOR

Avrupa BirliÄŸi Ã¼lkeleri tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen Eurofighter Typhoon jetleri saatte 2 bin 390 km hÄ±za kadar Ã§Ä±kabiliyor.

Airbus verilerine gÃ¶re Typhoon jetleri yerden 8 saniyede gibi hÄ±zlÄ± bir sÃ¼rede havalanabilme Ã¶zelliÄŸine sahip. Kraliyet Hava Kuvvetleriâ€™nin paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re ise savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± 35 bin fit (10.668 m) yÃ¼ksekliÄŸe 2 dakika 30 saniyede Ã§Ä±kabiliyor.

Eurofighter Typhoon Teknik Ã–zellikleri:Â Â

Pilot: 1

Uzunluk: 15,96 m

YÃ¼kseklik: 5,29 m

Kanat AÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ±: 11,09 m

BoÅŸ AÄŸÄ±rlÄ±k: 10.000 kg

YÃ¼klÃ¼ AÄŸÄ±rlÄ±k: 21.000 kg

Maksimum HÄ±z: 1,8 mach (2.390 km/s)

Maksimum Ä°rtifa: 50.000 fit (15.240 m)

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