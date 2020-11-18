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    18.11.2020 - 14:26 | | AA

    Ä°ngiltere'ye ait Eurofighter Typhoon ile Türk F-16 uçaklarÄ± birlikte ilk eÄŸitim uçuÅŸlarÄ±nÄ± yaptÄ±

    Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (MSB), NATO eÄŸitimleri kapsamÄ±nda Ä°ngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter Typhoon uÃ§aÄŸÄ± ve 132'inci Silah ve Taktikler Filo KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± iki F-16 uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla ilk eÄŸitim uÃ§uÅŸunun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

    Ä°ngiltere'ye ait Eurofighter Typhoon ile Türk F-16 uçaklarÄ± birlikte ilk eÄŸitim uçuÅŸlarÄ±nÄ± yaptÄ±

    Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (MSB), Ä°ngiltere'ye ait 2 Eurofighter Typhoon uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± eÄŸitimler iÃ§in Konya'ya geldiÄŸini bildirdi.

    MSB'den yapÄ±lan bilgilendirmede, "NATO eÄŸitimleri kapsamÄ±nda Konya 3'Ã¼ncÃ¼ Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±na intikal eden Ä°ngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter Typhoon uÃ§aÄŸÄ± ve 132'nci Silah ve Taktikler Filo KomutanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za baÄŸlÄ± iki F-16 uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla ilk eÄŸitim uÃ§uÅŸu icra edildi." ifadesine yer verildi.

    8 SANÄ°YEDE HAVALANIYOR

    Avrupa BirliÄŸi Ã¼lkeleri tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen Eurofighter Typhoon jetleri saatte 2 bin 390 km hÄ±za kadar Ã§Ä±kabiliyor.

    Airbus verilerine gÃ¶re Typhoon jetleri yerden 8 saniyede gibi hÄ±zlÄ± bir sÃ¼rede havalanabilme Ã¶zelliÄŸine sahip. Kraliyet Hava Kuvvetleriâ€™nin paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re ise savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± 35 bin fit (10.668 m) yÃ¼ksekliÄŸe 2 dakika 30 saniyede Ã§Ä±kabiliyor.

    Eurofighter Typhoon Teknik Ã–zellikleri:Â Â 

    Pilot: 1
    Uzunluk: 15,96 m
    YÃ¼kseklik: 5,29 m
    Kanat AÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ±: 11,09 m
    BoÅŸ AÄŸÄ±rlÄ±k: 10.000 kg
    YÃ¼klÃ¼ AÄŸÄ±rlÄ±k: 21.000 kg
    Maksimum HÄ±z: 1,8 mach (2.390 km/s)
    Maksimum Ä°rtifa: 50.000 fit (15.240 m)

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    Ä°ngiltereye ait Eurofighter Typhoon ile TÃ¼rk F-16 uÃ§aklarÄ± birlikte ilk eÄŸitim uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ± yaptÄ±

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