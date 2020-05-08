Instagram Fotoğraf Boyutları Nelerdir? Fotoğraf, Hikaye (Story), Profil Fotoğrafı, Post Ölçüleri
Sosyal ağlar kişilerin birbirleri ile sanal ortamda iletişim kurmalarını sağlamaktadır. Bu sosyal ağlardan birisi de Instagram'dır. Instagram üzerinden fotoğraf paylaşımı. Hikaye ekleme gibi işlemler yapılmaktadır. Fakat bu işlemlerin yapılması için fotoğrafların belirli bir boyutta olması gerekir. Peki Instagram fotoğraf boyutları nelerdir? Fotoğraf, hikaye (story), profil fotoğrafı, post ölçüleri nelerdir? Sizlere bu konuyu detaylıca inceledik.
Sosyal medya kullanıcıları gün geçtikçe artmaktadır. En çok kullanılan sosyal medya ağlarından birisi de Instagram'dır. Sosyal ağlara daha hızlı fotoğraf yükleyebilmek için görsel boyutların mutlaka bilinmesi gerekmektedir.
Instagram Fotoğraf Boyutları Nelerdir?
Günümüzde kullanılan sosyal medya ağları Google, Linkedin, Pinterest, Youtube, Facebook ve Instagramdır. Sosyal ağların ideal bir görsel boyutları bulunmaktadır. Instagram ise çok sık tercih edilen bir sosyal medya ağıdır. Instagram üzerinden profil fotoğrafı, kapak fotoğrafı, paylaşılan resim fotoğrafı ve etkinlik kapak fotoğraflarının görsel boyutları belirlenmiştir. Bu boyutlara uygun resimlerin yüklenmesi gerekir.
Instagram Fotoğraf, Hikaye (story), Profil Fotoğrafı, Post Ölçüleri
Instagram günümüzde beğenilerek kullanılan bir sosyal medya ağıdır. Kullanılan görsellerin kalitesi ve profil resminin istendiği gibi görüntülenmesi de çok önemlidir. Bu sebeple görsel boyutların göz önünde bulundurulması gerekir. Instagram paylaşım sitesinin boyutları şu şekildedir;
Instagram Profil Fotoğrafı Görsel Boyutu: 110*110 piksel
Instagram Kare Paylaşım Fotoğrafı Boyutu: 1080*1080 piksel
Instagram Dikey Paylaşım Fotoğrafı Boyutu: 1080*1350 piksel
Instagram Yatay Paylaşım Fotoğrafı Boyutu: 1080*566 piksel
Instagram Hikaye (story) Video ve Fotoğraf Boyutu: 1080*1920 piksel