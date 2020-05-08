Instagram Fotoğraf Boyutları Nelerdir? Fotoğraf, Hikaye (Story), Profil Fotoğrafı, Post Ölçüleri

Sosyal medya kullanıcıları gün geçtikçe artmaktadır. En çok kullanılan sosyal medya ağlarından birisi de Instagram'dır. Sosyal ağlara daha hızlı fotoğraf yükleyebilmek için görsel boyutların mutlaka bilinmesi gerekmektedir.



Instagram Fotoğraf Boyutları Nelerdir?



Günümüzde kullanılan sosyal medya ağları Google, Linkedin, Pinterest, Youtube, Facebook ve Instagramdır. Sosyal ağların ideal bir görsel boyutları bulunmaktadır. Instagram ise çok sık tercih edilen bir sosyal medya ağıdır. Instagram üzerinden profil fotoğrafı, kapak fotoğrafı, paylaşılan resim fotoğrafı ve etkinlik kapak fotoğraflarının görsel boyutları belirlenmiştir. Bu boyutlara uygun resimlerin yüklenmesi gerekir.



Instagram Fotoğraf, Hikaye (story), Profil Fotoğrafı, Post Ölçüleri



Instagram günümüzde beğenilerek kullanılan bir sosyal medya ağıdır. Kullanılan görsellerin kalitesi ve profil resminin istendiği gibi görüntülenmesi de çok önemlidir. Bu sebeple görsel boyutların göz önünde bulundurulması gerekir. Instagram paylaşım sitesinin boyutları şu şekildedir;



Instagram Profil Fotoğrafı Görsel Boyutu: 110*110 piksel

Instagram Kare Paylaşım Fotoğrafı Boyutu: 1080*1080 piksel

Instagram Dikey Paylaşım Fotoğrafı Boyutu: 1080*1350 piksel

Instagram Yatay Paylaşım Fotoğrafı Boyutu: 1080*566 piksel

Instagram Hikaye (story) Video ve Fotoğraf Boyutu: 1080*1920 piksel