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    HaberlerTeknoloji Haberleri Instagram'ın CEO'sundan TikTok itirafı
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    21.01.2021 - 09:34 |

    Instagram'ın CEO'sundan TikTok itirafı

    Instagram'ın CEO'su Adam Mosseri, Instagram'ın en büyük rakibi TikTok ile ilgili itiraf gibi bir açıklamada bulundu.

    Instagram'ın CEO'sundan TikTok itirafı

    Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram'ın CEO'su Adam Mosseri, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok ile ilgili açıklama yaptı.

    The Verge'e açıklamalarda bulunan Mosseri, TikTok’un kısa video formatı konusunda kendilerinden çok daha ileride olduğunu kabul etmeleri gerektiğini belirtti.

    Instagram'ın TikTok'tan esinlenerek geliştirdiği Reels videoları hakkında da konuşan Mosseri, henüz yeni özellikten memnun olmadığını belirtti.

    Eğlenceli filtre ve efektler ile kullanıcıları teşvik ettiklerini belirten Mosseri, "Reels, henüz güçlü ve yenilikçi komedi unsurlarına ev sahipliği yapabilecek kapasitede değil" dedi.

    Mosseri, bu alanda TikTok'un daha dazla özgün içeriğe ev sahipliği yaptığının da altını çizdi. Instagram geçtiğimiz yılın Ağustos ayında TikTok'tan esinlendiği Reels özelliğini kullanıma sunmuştu.

    Reels ile Instagram kullanıcıları tıpkı TikTok'ta olduğu gibi ses, efekt ve yeni yaratıcı araçlar kullanarak 15 saniyelik videolar çekebiliyor.

     

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