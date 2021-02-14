iPhone kullanıcılarının beklediği YouTube özelliği nihayet geliyor

Özellik, 9to5Google tarafından ortaya çıkartıldı. Apple'ın iOS 14’ün en son betasında kullanıcılar yalnızca ekranın sol üst kısmındaki küçük simgeye dokunarak YouTube videolarını izlemelerinin yanı sıra diğer internet sitelerini ve uygulamaları küçük bir formatta, kayan veya hareketli pencerede kullanmalarına izin veriyor.

Apple'ın son değişikliğinde YouTube'un resim içinde resim özelliğini ortadan kaldırmak için kullandığı prosedürü bozduğu bildirildi. Yani normalde bu özelliği engelleyen Apple, özelliğin kullanılmasının önündeki engeli kaldırıyor.

Özellik şu anda iOS 14.5 beta kullanıcıları için gelmiş durumda

Özellik en son Apple'ın Safari tarayıcısı ile sınırlı olan iOS 14.0.1 güncellemesi üzerinde çalışırken görülmüştü. Bunun ardından birkaç gün önce iOS beta güncellemesi geldi ve daha önce Android telefonlarda olduğu gibi YouTube premium kullanıcıları için kullanılabilen özellik ortaya çıktı. Özellik Safari’nin yanında bir de Google Chrom ve Mozilla Firefox gibi üçüncü taraf tarayıcılarda da çalışacak.

Resim içinde resim özelliği aynı anda birden çok uygulama arasında geçiş yapan kişilerin kullanmaktan keyif aldığı bir özellik.

iPhone'daki özelliği açmak için kullanıcıların önce ‘ayarlar’ kısmına gelmesi gerekiyor. Daha sonra ise genel seçeneğine gelmeleri ve 'resim içinde resim'e tıklamaları gerekiyor.