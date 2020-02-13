Japonların teknolojik atıklar için ilginç çözümleri

Erdal Kaplanseren @Kaplanseren

Çinlilerin teknoloji dünyasındaki hızlı ilerleyişi Japonları geride bırakıyor gibi görünse de Japonlar sıra dışı icatlara imza atmaya devam ediyor. Japonlar teknoloji çöplerini maden kaynağı haline getirebiliyor.

Japonların zenginlik kaynağı teknoloji

İleri teknoloji ürünlerinin inovasyon beşiği Japonya’da yeni teknoloji ürün ve hizmetlerini kullanma yaşı 14-15. Lise öğrencilerinin yüzde 90’ında cep telefonu bulunuyor. Y kuşağı, yeni model ürünler çıktığında soluğu mağazalarda alıyor. Öyle ki her yıl ortalama 20 milyon mobil telefon yenisiyle değiştiriliyor. Milyonlarca elektronik cihaz çöp oluyor. Elektronik atıklar Japonya’da dünyanın en değerli metallerinin bulunduğu yapay maden ocakları haline getiriliyor. Gümüş ve metal kaplamada kullanılan indium, Japonya’nın hızlı büyümesinde etkili oluyor. Japon hükümeti, elektronik atığı çıkarılmayı ve işlenmeyi bekleyen değerli metal kaynaklar arasında görüyor.

E-atık geri dönüşüm projeleri

Japonya Materyal Bilimleri Ulusal Enstitüsü’ne göre Japonya’da bir senede tüm dünyanın kullandığı gümüş, altın ve indium rezervinin üç katı birikmiş maden bulunuyor. Japonya, elektronik atıkların doğru işlenmesi sayesinde doğal kaynaklardan fakir olduğu halde Kanada, Avustralya gibi ülkelerle aynı seviyeye gelebileceğini düşünüyor. Yaklaşık 550 ton atığın değerlendirilmesi de bu düşüncelerini destekliyor. Japonya’daki e-atık tesislerinden birinde 15 ton altın çıkarımı yapıldı. Altın yatağından çıkarılan 1 ton cevherden 5 gram elde edilirken cep telefonundan çıkarılan yapay cevherden 150 gram altın elde edilmesi Japonların yapay cevher fabrikalarına açıklık getiriyor.

Türkiye’deki elektronik atıklar

Çevre ve Orman Bakanlığı Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaları (AEEE) kontrolü için yönetmelik taslağı oluşturdu. Bu taslak doğrultusunda e-atıkların çevre ve insan sağlığına oluşturduğu tehditlerin ortadan kaldırılmasına öncelik veriliyor. Ülkemizde elektronik atık geri dönüşümü alanında faaliyet gösteren lisanslı şirketler bulunuyor.