Kalp İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle (♥) Kalp İşareti Yapımı

Kalp işareti (♥) hem sosyal medyada hem oyunlardaki kullanıcı isimlerinde hem de metin belgelerinde sık sık kullanılıyor. Bu şekilde artan kullanım alanı bu tür simgelerin nasıl yapılacağı konusundaki soruları da beraberinde getiriyor. Genellikle var olan bir alandan kopyalanarak yapılan kalp işareti (♥) klavye üzerinden de kolay bir şekilde yapılabiliyor.



Bilgisayar Klavyesi İle (♥) Kalp İşareti Yapımı



Bilgisayar klavyesi üzerinden kalp işareti yapmak son derece basittir. Bir tuş kombinasyonu ile yapılan bu işaret hemen hemen her alanda kullanılabilir bir şekilde yapılıyor. Desteklenen tüm alanlarda bu işareti alt+3 tuş birleşimi ile yapabilirsiniz. Bu tuş birleşimindeki tuşların konumları önemlidir. Bilgisayar klavyesinde alt tuşu boşluk tuşunun sol tarafındaki alt olarak kullanılmalıdır.



Diğer tuş kullanıldığında kalp simgesi (♥) oluşmaz. Rakam tuşlaması ise klavyenin sağ tarafındaki rakamlar kullanılarak yapılmalıdır. Ancak bu şekilde sonuç alınabilir. Eğer bu kısa yolu kullanmak istemiyorsanız veya klavyeniz buna uygun değilse bu alandan kopyalayarak kullanmak istediğiniz alana yapıştırabilirsiniz. Bu yöntem klavyesi uygun olmayan kişiler için oldukça iyi bir seçenektir. Ayrıca karakter eşlem tablosundan da bu simgeye ulaşabilirsiniz.