Katlanabilir iPhone 2022’de gelebilir

Rapora göre katlanabilir iPhone’un çıkışından itibaren firmanın ürün serisinde iPad mini’nin yerini alacak. iPad Mini’nin ekranı 7.9 inç, bu da katlanabilir iPhone’un bu tabletin yerine geçme ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Katlanabilir iPhone’un 1.499$ satış fiyatıyla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu fiyat öngörüsü, benzer özellikler taşıyan Motorola Razr ve Samsung Galaxy Z Fold 2 gibi ürünlerle kıyaslanarak yapılıyor.

Raporda yer alan diğer bir detaya göre katlanabilir iPhone standart olarak 256 GB hafızayla gelecek.