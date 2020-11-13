BİST1.2790.57EURO9.04-0.62USD7.65-0.47ALTIN462.27-0.35
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerTeknoloji Haberleri Katlanabilir iPhone 2022’de gelebilir
    ABONE OL
    13.11.2020 - 09:45 |

    Katlanabilir iPhone 2022’de gelebilir

    Teknoloji firmaları esnek ekranlar üstünde çalışmaya başladığından beri katlanabilir bir iPhone’un çıkması bekleniyor. Ortaya çıkan yeni bir rapora göre katlanabilir ekranlı iPhone’u 2022’de görebiliriz.

    Katlanabilir iPhone 2022’de gelebilir

    Rapora göre katlanabilir iPhone’un çıkışından itibaren firmanın ürün serisinde iPad mini’nin yerini alacak. iPad Mini’nin ekranı 7.9 inç, bu da katlanabilir iPhone’un bu tabletin yerine geçme ihtimalini kuvvetlendiriyor.

    Katlanabilir iPhone’un 1.499$ satış fiyatıyla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu fiyat öngörüsü, benzer özellikler taşıyan Motorola Razr ve Samsung Galaxy Z Fold 2 gibi ürünlerle kıyaslanarak yapılıyor.

    Raporda yer alan diğer bir detaya göre katlanabilir iPhone standart olarak 256 GB hafızayla gelecek.

     

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Öğretmenler Günü ne zaman? 2020 Öğretmenler Günü mesajı ve şiirleri

    Öğretmenler Günü ne zaman? 2020 Öğretmenler Günü mesajı ve şiirleri

    81 ile yazı yollandı, 7 Aralık'ta başlıyor...

    81 ile yazı yollandı, 7 Aralık'ta başlıyor...

    BBC duyurdu! Türkiye Kafkasya’da etki artırdı

    BBC duyurdu! Türkiye Kafkasya’da etki artırdı

    Bakan Koca: Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak

    Bakan Koca: Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak

    Sıradaki Haber