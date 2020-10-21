Kök İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle (√) Kök İşareti Yapımı

Bazı işaretler klavye üzerinde bulunmayabilir. Karekök işreti de klavye üzerinde bulunmadığı için genellikle kopyalama yöntemi ile yapılmaktadır. Fakat klavyeden karekök işaretini yapmak mümkündür.



Karekök İşareti Nasıl Yapılır?



Klavyeler bilgisayarların en önemli parçalarından birisidir. Klavye üzerinde bulunmayan işaretlerden birisi de karekök işaretidir. Karekök işaretinin klavye üzerinde bulunmamasından dolayı nasıl yapılacağı merak konusu olmaktadır.



Karekök işareti yapmanın iki yolu bulunmaktadır. Bunlardan biri kopyalama ve yapıştır yoludur. İnternetin arama motoru yerine karekök işareti yazılarak karekök işaretine ulaşılabilir. Ulaşılan karekök işretini seçip Ctrl+C tuşlarına birlikte basılmalı ve daha sonra işareti yazacağınız sayfaya CTRL+V tuşlarına birlikte basılmalıdır.



Bilgisayar üzerinden karekök işareti yapmanın bir başka yöntemi daha bulunmaktadır. Bunun için Windows 8, 8.1 ve 10 kullanan kullanıcılar arama bölümüne karakter eşlem yazmaları gerekir. Eğer işletim sistemi farklı ise ilk olarak başlat, daha sonra programlar, donatılar, sistem araçları ve karakter eşlem sekmesi tıklanmalıdır.



Bu işlemlerin ardından ekranda Unicoe'a git kutusu bulunmaktadır. Bu kutuya 221A yazılıp seç ve kopyala sekmesi tıklanmalıdır. Bu işlem sonunca Ctrl+V tuşuna beraber basılmalıdır. Bu şekilde karekök işareti elde edilebilir.