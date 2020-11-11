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    HaberlerTeknoloji Haberleri Kovid-19'un genetik kodunda gizlenmiş bir gen keşfedildi
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    11.11.2020 - 17:42 | | AA

    Kovid-19'un genetik kodunda gizlenmiş bir gen keşfedildi

    Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) genetik kodunda "gizlenmiş" bir genin açığa çıkarıldığı bildirildi.

    Kovid-19'un genetik kodunda gizlenmiş bir gen keşfedildi

    Sciencealert sitesinin haberine göre, Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde  görevli biyobilişim uzmanı Chase Nelson liderliğindeki bir ekip, Kovid-19'un  genomunda bugüne kadar gözden kaçırılan bir gen keşfetti.

    Bir çeşit örtüşen gen, bir başka deyişle "gen içinde gen" olan  ORF3d'nin, diğer genlerin kodlu dizilimleriyle örtüştüğünden nükleotit dizilimde  etkin biçimde gizlendiği vurgulandı.

    Nelson, genom boyutu bakımından Kovid-19'un, mevcut en uzun RNA  virüsleri arasında yer aldığını belirterek bu nedenle diğer RNA virüslerinden  daha aldatıcı olabileceğini söyledi.

    ORF3d'nin henüz fonksiyonunu veya klinik bir önemi olup olmadığını  bilmediklerini dile getiren Nelson, "Ancak bu genin, antikor yanıtının aksine  T-hücresi yanıtıyla belirlenmesinin nispeten olasılık dışı olduğunu öngörüyoruz."  dedi.

    Chase Nelson ayrıca örtüşen genlerin, yeni tip koronavirüsün etkili  biçimde çoğalmaya, konakçının bağışıklığını kösteklemeye evrilmesinde önemli  yöntemlerden biri olabileceğine işaret ederek "Örtüşen genlerin varlığını ve  nasıl işlev gösterdiklerini bilmek, örneğin antiviral ilaçlar yoluyla  koronavirüsün kontrol altına alınması bakımından yeni yöntemleri açığa  çıkarabilir." değerlendirmesini yaptı.

    Keşfin ayrıntıları "eLife" dergisinde yayımlandı.

     

     

     

     

     

     

     

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