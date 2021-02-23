Linux Nedir? Linux İşletim Sisteminin Windows İle Arasındaki Farkları Ve Özellikleri Nelerdir?

Linux işletim sistemi 1991 yılında geliştirilmiştir. UNIX tabanlı ve aynı zamanda açık kaynaklı bir işletim sistemi olması ile bilinmektedir. Bununla birlikte Linux, günlük kullanım için gerekli yazılımların bulunduğu bir işletim sistemi olarak da bilinmektedir.

Linux Nedir?

Linux, özellikle bilgisayarlarda uzun yıllardır kullanılan bir işletim sistemidir. UNIX'e dayanan bir sistemdir bunun yanında UNIX'in bilgisayar sürümü olarak da ifade edilebilmektedir. Linux'u diğer işletim sistemlerinden ayıran özelliği ise açık kaynak kodu kullanmasıdır.

Linux işletim sistemi ilk olarak Finlandiya'da öğrenci olan Linus Torvalds tarafından geliştirilmiştir. Sonrasında ise pek çok programcı Linux işletim sistemini geliştirmek adına çeşitli çalışmalar yapmıştır.

Zaten açık kaynaklı olması bu programın herkes tarafından görülebilir ve üzerinde geliştirme yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Linux işletim sistemi halihazırda kullanılan işletim sistemleri içinde en güvenilir olanlarından bir tanesidir. Bu sebeple çoğu yazılım geliştirici bu işletim sistemini kullanmaktadır. Günümüzde 20 milyondan fazla kullanıcı kitlesi bulunduğu tahmin edilmektedir. Bunun yanında her geçen gün de daha da artış göstermektedir.

Linux İşletim Sisteminin Windows İle Arasındaki Farklar ve Özellikleri Nelerdir?