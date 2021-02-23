Linux Nedir? Linux İşletim Sisteminin Windows İle Arasındaki Farkları Ve Özellikleri Nelerdir?
İşletim sistemleri bilindiği gibi telefon ya da bilgisayarlarda çeşitli işlemlerin yapılmasını sağlayan sistemlerdir. En fazla bilinen işletim sistemi Windows olsa da ondan sonra en çok tercih edilen Linux işletim sistemidir. Linux nedir? Linux işletim sisteminin Windows ile arasındaki farklar ve özellikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar.
Linux işletim sistemi 1991 yılında geliştirilmiştir. UNIX tabanlı ve aynı zamanda açık kaynaklı bir işletim sistemi olması ile bilinmektedir. Bununla birlikte Linux, günlük kullanım için gerekli yazılımların bulunduğu bir işletim sistemi olarak da bilinmektedir.
Linux Nedir?
Linux, özellikle bilgisayarlarda uzun yıllardır kullanılan bir işletim sistemidir. UNIX'e dayanan bir sistemdir bunun yanında UNIX'in bilgisayar sürümü olarak da ifade edilebilmektedir. Linux'u diğer işletim sistemlerinden ayıran özelliği ise açık kaynak kodu kullanmasıdır.
Linux işletim sistemi ilk olarak Finlandiya'da öğrenci olan Linus Torvalds tarafından geliştirilmiştir. Sonrasında ise pek çok programcı Linux işletim sistemini geliştirmek adına çeşitli çalışmalar yapmıştır.
Zaten açık kaynaklı olması bu programın herkes tarafından görülebilir ve üzerinde geliştirme yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Linux işletim sistemi halihazırda kullanılan işletim sistemleri içinde en güvenilir olanlarından bir tanesidir. Bu sebeple çoğu yazılım geliştirici bu işletim sistemini kullanmaktadır. Günümüzde 20 milyondan fazla kullanıcı kitlesi bulunduğu tahmin edilmektedir. Bunun yanında her geçen gün de daha da artış göstermektedir.
Linux İşletim Sisteminin Windows İle Arasındaki Farklar ve Özellikleri Nelerdir?
- Linux işletim sistemi açık kaynaklı bir sistem olarak bilinmektedir. Ancak Windows işletim sistemi ticari bir işletim sistemidir.
- Linux en güvenilir işletim sistemleri arasında yer almaktadır. Windows ise pek çok kullanıcı tabanına sahiptir. Bu da sistemin virüs ve kötü amaçlı yazılımcıların hedefi haline getirmektedir.
- Linux çoğunlukla kurumsal kuruluşların tercih ettiği bir işletim sistemidir. Windows ise daha çok iş kullanıcıları ile oyuncular tarafından tercih edilmektedir.
- Linux kullanıcı verilerini toplayan bir işletim sistemi değildir. Ancak Windows kullanıcı verilerini toplamaktadır.