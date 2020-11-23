Mars'ta dev sel izleri bulundu

Mars gezegeni, üstünde hayat barındırabileceğine dair bilimcileri hep heyecanlandırmıştır. Bilimcilerin yaptığı yeni bir araştırmaya göre Mars’ın ekvatorunda bulunan Gale Krateri’nde dört milyar önce akıl almaz büyüklükte seller yaşandığı iddia ediliyor. Bu bilgilere Mars’ın Curiosity aracından gelen bilgilerin ışığında ulaşıldı.

Kızıl Gezegen’de devasa sellerin yaşandığı bilgisine Jackson State Üniversitesi, Cornell Üniversitesi, Jet Propulsion Laboratuvary ve Hawaii Üniversitesi’nin bir araya gelen ekipleri ulaştı. Bu bulgular, Mars’ın çok uzun zaman önce hayat barındırabilecek şartlara sahip olduğunu da gösteriyor.

Araştırmanın baş ortaklarından Alberto G. Fairen, Curiosity’den gelen yeni fotoğraflarda dev sellerin gezegende açtığı çukurları gördüklerini ve bu çukurları daha önce Mars’ın yörüngesinden aldıkları görüntülerde göremediklerini belirtti.

Gale Krateri’nin daha önce büyük göllere ve su akıntılarına ev sahipliği yaptığı bulgularına daha önce ulaşılmıştı. Yeni bilgilerin ışığında da güneş sistemimizin dördüncü gezegeninde mikrobik yaşamın sürdüğüne dair ihtimallerin arttığı da belirtildi.