Nano Teknoloji Nedir? Nano Teknoloji Örnekleri Nelerdir, Nerelerde Kullanılır?

Nano teknoloji, en temel açıklamasıyla, çok küçük boyuttaki malzemelerin işlenmesi anlamına gelmektedir. Bu küçük boyutun oranı ise metrenin milyarda biri seviyelerindedir. Bu teknoloji, bir büyüklük ile tanımlandığından dolayı da akla gelebilecek tüm alanlarda kullanılmaktadır.



Nano Teknoloji Nedir?



Nano Teknoloji kavramı, ilk kez 1974 yılında Norio Taniguchi tarafından kullanılmıştır. Ancak terimin yaygınlaşması bundan uzun yıllar sonra olmuştur. Günümüzde fonksiyonel sistemler için moleküler ölçekteki bir mühendislik dalı olarak kabul edilmektedir. Nano teknoloji, yüksek performanslı aletler geliştirebilmek için kullanılan her türlü tekniği kapsamaktadır. Nano teknoloji bünyesinde kullanılan bazı yaklaşımlar ise aşağıdaki gibidir:



- Nanometaryeller

- Aşağıdan yukarıya yaklaşımları

- Yukarıdan aşağıya yaklaşımları

- Fonksiyonel yaklaşımlar

- Biyobenzeşimsel yaklaşımlar

- Teorik Yaklaşımlar



Nano Teknoloji Örnekleri Nelerdir?



Nano teknoloji araştırmaları ve çalışmaları sonucunda küçük ölçekte; nano materyaller, nano çipler ve nano makinelere ağırlık verildiği gözlemlenmektedir. Karbon nanotube, nano materyaller arasında en ilgi görenidir.



Çubuk şeklindeki karbon moleküller, yüksek bir yoğunluktadır ve oldukça sert bir yapıdadır. İçi boş olan bu çubuklar istenilen her şeyin içerisine yerleştirilebilmektedir. Yakın zamanda NASA, bu karbon nanotube tasarımının uzay araştırmaları için kullanılabileceği yönünde bir açıklama da yapmıştır.



Nano çipler; bilgisayar, akıllı telefon ve tablet gibi her türlü teknolojik aletin içerisine yerleştirilebilmektedir. Bu sayede cihazlar için kullanılan tüm donanım, mikro seviyeden de daha az bir yer kaplamaktadır.



Nano makineler de nano teknoloji kullanılarak tasarlanan araçlar arasındadır. Bu makinelere aynı zmanda moleküler üretim adı da verilmektedir. Nano teknoloji kullanılabilecek makineler ise; çark, anahtar, pompa ve motor olarak sıralanmaktadır.



Nano Teknoloji Nerelerde Kullanılır?



Nano teknoloji kullanım alanı sınırlandırması bulunmayan bir daldır. Bu kapsamda; malzeme bilimi, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tıp, eczacılık, bilgisayar ve elektrik; nano teknolojinin kullanıldığı başlıca alanlardır. Bu alanlarda aşağıda sıralanan çalışmalar yapılmaktadır.



Malzeme Bilimi: Gelecekte yapılması planlanan yapılara ait küçük ölçekli ve hafif tasarımlar.



Bilgisayar Teknolojisi: Daha küçük ve hızlı bilgisayar elemanlarının üretimidir.



Elektrik: Nano ölçekte elektrik devre elemanlarının tasarımı.



Tıp: Hasar görmüş sinir hücrelerinin nano ölçekte onarımı.



Biyoloji ve Eczacılık: Biyozsentezleme ile ecza malzemelerinin üretimi.



Matematik: Nano ölçekte modelleme işlemleri.