Netflix'ten son dakika Türkiye açıklaması

Son dakika haberine göre; Mahir Ünal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ‘NetflixTurkey ne siyasi düzeyde AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile ne de resmî düzeyde İletişim Başkanlığı ile görüştü. Türkiye’den gitmeyi neden düşünsünler? Netflix'in daha derin işbirliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum’ ifadelerini kullandı.

NETFLIX'TEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın açıklamalarının ardından Netflix'ten Türkiye ile ilgili flaş bir açıklama geldi.

İşte o açıklama:

“Netflix olarak Türkiye’deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz. Birlikte çalıştığımız birbirinden yetenekli isimlerle gurur duyuyoruz. Şu anda yapım aşamasında olan ve yakında çekimlerine başlanacak projelerimiz için çok heyecanlıyız ve bu hikayeleri dünyanın her köşesindeki üyelerimizle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz.”