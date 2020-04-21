Otomasyon Nedir, Ne İşe Yarar? Nerelerde Otomasyon Kullanılır?

Makine ve insan gücünün gerçekleştirdiği işleri tek bir çatı altında toplayan, kontrol eden sisteme otomasyon denebilir. Daha verimli ve tasarruflu sağlayıcı imkanı tanıyan sistem, üretim konusunda global bir olanak sağlamaktadır. Bu yüzden birçok farklı sektör konusunda sanayileşme açısından en önemli teknolojik yapı anlamına da gelebilir.



Otomasyon Nedir, Ne İşe Yarar?



Son dönemlerde çok fazla duyulan otomasyon kelimesinin ne anlama geldiği pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Dilimize İngilizceden giren otomasyon kelimesinin kökeni ise Fransızcadır. Anlamı ise kendi kendine hareket eden olarak bilinir. Özellikle sanayi devrimi ile beraber insan yaşamına dahil olan otomasyon sistemi, makine ve insan iş birliğinin tek bir çatı altında toplanmasına olanak vermektedir.



Birçok değişik işletme konusunda insan ve makine ile iş gücü açısından paylaşım imkanı sağlıyor. En önemlisi endüstriyel faaliyetlerde ve bilim dünyasında günümüzde katkıları yadsınamaz. Böylece insan müdahalesi olmadan pek çok farklı işlem rahatlıkla yapılabilmektedir.



Yarı ve tam otomasyon olarak 2 farklı seçenek üzerinden bu sistem kullanılır. Eğer işin içerisinde insan gücü varsa yere otomasyon tamamı makine ile çalışıyorsa tam otomasyon denir. Bütün rekabet koşullarında ayakta kalabilmek ve hızlı, verimli biçimde üretim sağlayabilmek adına otomasyon sistemleri vazgeçilmezdir.



Otomasyon makineler ile insanın ortaklaşa çalışmasını sağlayan bir yapıdır. En önemlisi bütün farklı makinelerin eş zamanlı olarak eş zamanlı çalışmasına imkan veren ortak bir programlama olarak da söylenebilir. Böylece endüstriyel alanlar, fabrikalar, değişik işyerleri gibi pek çok sektör adına üretim ile hizmetin güçlü şekilde gerçekleşmesine imkan vermektedir. Ayrıca insan üzerinden meydana gelecek hata paylarını bütün ile yok etme potansiyeli sağlamaktadır.



Nerelerde Otomasyon Kullanılır?



Otomasyon konusunda pek çok değişik cihazdan bahsetmek mümkündür. Detaylı ölçümleme, verimlilik ve zaman ile enerjiden tasarruf konusunda etkin çözüm yöntemleri sağlamaktadır. Otomasyon sistemi günümüzde pek çok alanda kullanılıyor.



- İmalat sektöründe,

- Taşıma işlemleri ile araba sektöründe,

- Bütün farklı beyaz eşyalarda,

- Elektronik cihaz üretiminde,

- Cep telefonlarında,

- Bilimsel çalışmalarda,

- Hava tahminleri için,

- Asansör sistemlerinde,

- Elektrik hizmetlerinde,

- Fotoğraf ile video kayıt gibi işlemlerde,



Bu gibi pek çok değişik alanda günümüzde otomasyon sistemleri artık yaşamın vazgeçilmezi haline geldi.