Otopilot testinde General Motors Tesla'ya fark attı

Otopilotlu bir Tesla Model Y, Super Cruise’lu bir Cadillac CT6’nın çok gerisinde ikinci oldu. Super Cruise sistemi, General Motors tarafından önümüzdeki üç yıl boyunca aralarında Hummer’ın yeni elektrikli modeli de olmak üzere 20 farklı araçta piyasaya sürülecek.

Araştırmacılar sürücülerin sürüş desteği sistemine fazla güvenmemeleri gerektiğini söylerken bu yanlış algı, otomobil üreticileri tarafından Otopilot, ProPilot ve KoPilot gibi isimler verilerek körükleniyor.

Super Cruise özelliğine sahip bir Cadillac CT6, 2018 yılında Otopilotlu bir Tesla Model 3’ten daha yüksek skor elde etmişti. O test, yalnızca dört araçla yapılmıştı.

Son test ise hem pistte hem de otoyollarda yapıldı ve Cadillac, 100 üstünden 69 puan alırken Tesla 57 puan aldı. Ford Motor Co.’nun F.N. Co-Pilot 360 sistemine sahip bir Lincoln Corsair ise 52 puanla üçüncü oldu.

Super Cruise sisteminin en büyük farkı, sürücünün yüzüne dönük bir kızılötesi kamera ile sürücünün dikkatinin yolda olduğunu ve gerektiğinde direksiyonu devralacağını kontrol etmesi.

Aynı testte Otopilot sisteminin bazı durumlarda beklenmedik bir şekilde kapanması gibi bir durum söz konusuyken Super Cruise sisteminin kapanırken sürücüyü daha erken ve isabetli şekilde uyardığı da ortaya çıktı.

Yakın zamanda Avrupa’da yapılan başka bir testte ise Tesla Model 3 ve Otopilot sistemi, teste giren 10 sistemin için altıncı oldu. Sistem, performans ve acil durumlara tepki kabiliyetleriyle yüksek puan alırken sürücünün dikkatini yolda tutma konusunda sınıfta kaldı.