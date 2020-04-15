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    HaberlerOyun Haberleri 45 lira değerindeki Assassin's Creed 2 kısa süreliğine ücretsiz oldu!
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    15.04.2020 - 10:30 |

    45 lira değerindeki Assassin's Creed 2 kısa süreliğine ücretsiz oldu!

    Ubisoft tarafından yapılan ve Assassin's Creed sersinin efsane oyunlarından biri olan Assassin's Creed 2 kısa süreliğine ücretsiz oldu.

    45 lira değerindeki Assassin's Creed 2 kısa süreliğine ücretsiz oldu!

    AssassinS Creed serisinin içinde en çok beğenilen oyunlardan biri olan Assassin's Creed 2, Ubisoft tarafından geçici süreyle ücretsiz oldu. Ubisoft'un mağazasında normal şartlar altında 45 liraya satılan Assassin's Creed 2 17 Nisan 2020 tarihine kadar ücretsiz bir şekilde sevenlerini bekleyecek.

    17 Nisan tarihine kadar oyunu ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz. 17 Nisan'dan sonra ise oyun tekrar 45 liradan satılmaya başlayacak. Ayrıca, oyunu ücretsiz alan kişilerin, daha sonra herhangi bir ücrete tabi tutulmayacağını da belirtelim.

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