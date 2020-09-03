Agario Oyunu Nedir, Nasıl Oynanılır? Agar İo Oynama Taktikleri Nelerdir?

Agario Oyunu Nedir?

Agario oyununu oynamak için öncelikle agar.io adresine girmek gerekir. Bir nick belirledikten sonra oyun başlamaktadır. Bireysel mi yoksa takım olarak mı oynayacağınızı da seçmeniz gerekmektedir. Eğer bireysel olarak oynamayı tercih ederseniz oyunda tek başına ilerliyorsunuz. Fakat takım seçtiğiniz zaman bir takım aynı renk ile ifade edilmektedir.

Seçimi yaptıktan sonra play tuşu ile oyuna başlıyorsunuz. Oyunun amacı ise oldukça basittir. Oyuna herhangi bir renkte küçük bir hücre olarak başlıyorsunuz. Daha sonra kendinizden küçük hücreleri yiyerek büyüyorsunuz. Büyüdükçe yediğiniz hücre boyutları da artıyor. Oyundaki amaç en büyük hücre olabilmek. Oyunu oynarken hücreleri fare ile hareket ettirmek mümkün.

Nasıl Oynanır?

Agario oyununda w ve boşluk tuşları aktif olarak kullanılabilmektedir. Hücreniz belli bir büyüklüğe ulaştığı zaman boşluk tuşunu kullanarak hücrenizi bölebiliyorsunuz. W tuşu ise yönlendirdiğiniz hücreden bir parçayı dışarı atmanızı sağlıyor.

Boşluk tuşuna her bastığınızda yönlendirdiğiniz hücre ikiye bölünmektedir. Bölünme yönünü fare imleci belirlemektedir. W tuşu genellikle takımınızdaki hücrelere destek olmak amacı ile kullanılmaktadır. Bu tuşu kullanırken dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü sizden kopan parçanın rakip oyuncular tarafından yenilmemesi oldukça önemli.

Agar İo Oynama Taktikleri Nelerdir?

Oyunda yeşil mayınlar bulunmaktadır. Eğer hücreniz mayınlar ile aynı boyda ya da küçük ise bu mayınlar hücrenize zarar vermemektedir. Böyle durumlarda bu mayınların arkasına saklanarak büyük hücrelerin sizi yemesinin önüne geçebilirsiniz. Hücreleri yiyerek mayınlardan daha büyük hale geldiğiniz zaman mayınlar hücrenizin onlarca parçaya ayrılmasına neden olmaktadır.

Sizden daha büyük bir hücre mayına yaklaştığı zaman w tuşuna basabilir ve mayının etki edeceği alanı genişletebilirsiniz.

Oyunda nick kısmına ülke ismi girdiğiniz zaman hücreniz o ülkenin bayrağı şeklinde görünecektir. Oyuna ilk başladığınız zaman belli bir büyüklüğe ulaşana kadar sabit topları yiyerek oyuna devam etmeniz oldukça önemlidir.