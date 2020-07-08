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    HaberlerOyun Haberleri Assassin's Creed sistem gereksinimleri neler?
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    08.07.2020 - 18:00 |

    Assassin's Creed sistem gereksinimleri neler?

    Ubisoft'un çığır açan oyunlarından biri olan Assassins's Creed serisinin ilk oyunun sistem gereksinimleri neler?

    Assassin's Creed sistem gereksinimleri neler?

    Bugüne kadar çok farklı şekillere evrilen, fakat suikastçiliği iliklerimize işleten Assassin's Creed'in ilk oyununun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler?

    Assassins Creed Minimum Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows XP
    • İşleci: Intel Pentium D 805 @ 2.66GHz / AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3800+
    • Video Card: GeForce 7600 GT / Radeon HD 7310G
    • Kullanılmayan Ram Miktarı: 1 GB RAM
    • Boş Depolama Alanı: 8 GB Free
    • Direct X Versiyonu: Directx 9

    Assassins Creed 1 Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows Vista
    • İşleci: Intel Core2 Duo E4500 @ 2.20GHz / AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4400+
    • Video Card: GeForce 9600 GT / Radeon HD 3850
    • Kullanılmayan Ram Miktarı: 2 GB RAM
    • Boş Depolama Alanı: 8 GB Free
    • Direct X Versiyonu: Directx 10
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