Assassin's Creed sistem gereksinimleri neler?

Bugüne kadar çok farklı şekillere evrilen, fakat suikastçiliği iliklerimize işleten Assassin's Creed'in ilk oyununun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler?

Assassins Creed Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP

Windows XP İşleci: Intel Pentium D 805 @ 2.66GHz / AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3800+

Intel Pentium D 805 @ 2.66GHz / AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3800+ Video Card: GeForce 7600 GT / Radeon HD 7310G

GeForce 7600 GT / Radeon HD 7310G Kullanılmayan Ram Miktarı: 1 GB RAM

1 GB RAM Boş Depolama Alanı: 8 GB Free

8 GB Free Direct X Versiyonu: Directx 9

Assassins Creed 1 Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri