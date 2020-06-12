Beşiktaş ve 1907 Fenerbahçe Espor Vadi’de kozlarını paylaşacak

Taraflar arasındaki ilk VFŞL karşılaşması 16 Şubat 2019’da, 2019 Kış Mevsimi’nde oynandı. Vadi’deki derbinin ilk kazananı 1907 Fenerbahçe oldu. 1907 Fenerbahçe sonrasında oynanan iki derbiyi de kazanmayı başararak rakibi karşısında üç maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. Galibiyet serisinin sonu ve Beşiktaş’ın ilk galibiyeti ise 4 Ağustos 2019’da geldi.

Taraflar 2020 Kış Mevsimi Lig Aşaması boyunca iki defa karşı karşıya geldi. 16 Şubat’ta oynanan karşılaşmada Beşiktaş galip gelerek VFŞL tarihinde rakibi karşısındaki ikinci galibiyetini aldı. Taraf arasındaki son karşılaşma 4 Nisan 2020 tarihinde oynandı ve gülen taraf 1907 Fenerbahçe oldu.

Vadi’nin Boğaları, VFŞL’de daha başarılı

2015 Kış Mevsimi’nde VFŞL’ye katılan Beşiktaş 1 kere şampiyonluk, 2 kere ise ikincilik yaşadı. Takımın son şampiyonluğu 2015 Kış Mevsimi’nde, son ikinciliği ise 2016 Kış Mevsimi’nde geldi. Karakartallar bir defa da çeyrek finalde oynama başarısı gösterirken 2019 Kış ve 2020 Kış mevsimlerinde playoff dışında kaldı.

1907 Fenerbahçe Espor ise 2017 Kış Mevsimi’nde lige katıldı. 2017 Yaz, 2019 Kış ve 2020 Kış mevsimlerinde şampiyonluk yaşadı. Takım iki defa çeyrek final ve iki defa da yarı finalde mücadele etti. 1907 Fenerbahçe, mücadele ettiği bütün VFŞL mevsimlerinde playoff’a yükselmeyi başardı.

Takımların son durumları

6 Haziran’da başlayan Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde ilk hafta maçları geride kaldı. Beşiktaş, ilk hafta maçlarını kayıpsız kapattı ve 2 galibiyet ile puan tablosunun zirvesine yerleşti. Son mevsimin şampiyonu 1907 Fenerbahçe ise haftayı bir galibiyet ve bir mağlubiyet ile kapattı. Ligin son şampiyonu olan 1907 Fenerbahçe’nin aldığı bu mağlubiyet sürpriz olarak nitelendirildi.



VFŞL’de Beşiktaş ile 1907 Fenerbahçe Espor arasındaki 7. randevu 14 Haziran Pazar, saat 18.00’da gerçekleşecek.