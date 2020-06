Birbirinden farklı turnuvada senelerdir görmeye alışık olduğumuz CS: GO minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? Hangi bilgisayarlar CS: GO kaldırır? CS: GO oynamak için ne kadar güçlü bir bilgisayara ihtiyacınız var? CS: GO sistem gereksinimleri neler? Bu soruların cevabı burada...

Windows için:

İşletim Sistemi: Windows 10/8/7/Vista/XP

İşlemci Intel: Pentium Dual Core E5700 3GHz

İşlemci AMD: Phenom 8750 Triple-Core

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı Nvidia: (1 GB) GeForce GT 630

Ekran Kartı AMD: (1 GB) Radeon HD 6670

DirectX: DX 9.0

Depolama Alanı: 8 GB

MacOS için:

İşletim Sistemi: MacOS X 10.6.6 ve üzeri

İşlemci: Intel Core Duo (minimum 2.0 GHz) Processor

Bellek: 4GB Ram

DirectX Sürüm: Direct X9.0 ve üzeri

Ekran Kartı: NVidia GeForce 8600/9600GT veya AMD Radeon HD 2600/3600

Depolama: 15 GB

SteamOS + Linux için:

İşletim Sistemi: Ubuntu 12.04

İşlemci: Intel 64-bit Dual core işlemci veya AMD at 2.8 GHz

Bellek: En az 4GB RAM

Ekran Kartı: nVidia GeForce 8600/9600 GT veya ATI/AMD Radeon HD2600/3600

Grafik Sürücüsü: nVidia 310 yada AMD 12.11

Depolama: 15 GB

Ses Kartı: OpenAL ile uyumlu