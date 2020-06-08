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    HaberlerOyun Haberleri CS: GO sistem gereksinimleri
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    08.06.2020 - 15:14 |

    CS: GO sistem gereksinimleri

    Senelerin eskitemediği oyunlardan biri olan Counter Strike Global Offensive, uzun zamandır çeşitli turnuvalarda oynanıyor ve popülerliğini yitirmiyor. Peki, CS: GO oynamak için ne kadar güçlü bir bilgisayara ihtiyacınız var? CS: GO sistem gereksinimleri neler?

    CS: GO sistem gereksinimleri

    Birbirinden farklı turnuvada senelerdir görmeye alışık olduğumuz CS: GO minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? Hangi bilgisayarlar CS: GO kaldırır? CS: GO oynamak için ne kadar güçlü bir bilgisayara ihtiyacınız var? CS: GO sistem gereksinimleri neler? Bu soruların cevabı burada...

    CS: GO sistem gereksinimleriseohaber

    Windows için:

    İşletim Sistemi: Windows 10/8/7/Vista/XP
    İşlemci Intel: Pentium Dual Core E5700 3GHz
    İşlemci AMD: Phenom 8750 Triple-Core
    Bellek: 2 GB RAM
    Ekran Kartı Nvidia: (1 GB) GeForce GT 630
    Ekran Kartı AMD: (1 GB) Radeon HD 6670
    DirectX: DX 9.0
    Depolama Alanı: 8 GB

    MacOS için:

    İşletim Sistemi: MacOS X 10.6.6 ve üzeri
    İşlemci: Intel Core Duo (minimum 2.0 GHz) Processor
    Bellek: 4GB Ram
    DirectX Sürüm: Direct X9.0 ve üzeri
    Ekran Kartı: NVidia GeForce 8600/9600GT veya AMD Radeon HD 2600/3600
    Depolama: 15 GB 

    SteamOS + Linux için:

    İşletim Sistemi: Ubuntu 12.04
    İşlemci: Intel 64-bit Dual core işlemci veya AMD at 2.8 GHz
    Bellek: En az 4GB RAM
    Ekran Kartı: nVidia GeForce 8600/9600 GT veya ATI/AMD Radeon HD2600/3600
    Grafik Sürücüsü: nVidia 310 yada AMD 12.11
    Depolama: 15 GB
    Ses Kartı: OpenAL ile uyumlu

     

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