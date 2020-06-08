CS: GO sistem gereksinimleri
Senelerin eskitemediği oyunlardan biri olan Counter Strike Global Offensive, uzun zamandır çeşitli turnuvalarda oynanıyor ve popülerliğini yitirmiyor. Peki, CS: GO oynamak için ne kadar güçlü bir bilgisayara ihtiyacınız var? CS: GO sistem gereksinimleri neler?
Birbirinden farklı turnuvada senelerdir görmeye alışık olduğumuz CS: GO minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? Hangi bilgisayarlar CS: GO kaldırır? CS: GO oynamak için ne kadar güçlü bir bilgisayara ihtiyacınız var? CS: GO sistem gereksinimleri neler? Bu soruların cevabı burada...
CS: GO sistem gereksinimleriseohaber
Windows için:
İşletim Sistemi: Windows 10/8/7/Vista/XP
İşlemci Intel: Pentium Dual Core E5700 3GHz
İşlemci AMD: Phenom 8750 Triple-Core
Bellek: 2 GB RAM
Ekran Kartı Nvidia: (1 GB) GeForce GT 630
Ekran Kartı AMD: (1 GB) Radeon HD 6670
DirectX: DX 9.0
Depolama Alanı: 8 GB
MacOS için:
İşletim Sistemi: MacOS X 10.6.6 ve üzeri
İşlemci: Intel Core Duo (minimum 2.0 GHz) Processor
Bellek: 4GB Ram
DirectX Sürüm: Direct X9.0 ve üzeri
Ekran Kartı: NVidia GeForce 8600/9600GT veya AMD Radeon HD 2600/3600
Depolama: 15 GB
SteamOS + Linux için:
İşletim Sistemi: Ubuntu 12.04
İşlemci: Intel 64-bit Dual core işlemci veya AMD at 2.8 GHz
Bellek: En az 4GB RAM
Ekran Kartı: nVidia GeForce 8600/9600 GT veya ATI/AMD Radeon HD2600/3600
Grafik Sürücüsü: nVidia 310 yada AMD 12.11
Depolama: 15 GB
Ses Kartı: OpenAL ile uyumlu