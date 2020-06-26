‘Cyberpunk 2077’ Işın İzleme Özellikleri ve NVIDIA DLSS 2.0 Desteği Geliyor!

Cyberpunk 2077’yle birlikte kullanıcılar, aşağıdaki ışın izleme özelliklerini deneyimleyebilecekler:

Işın İzleme Özellikli Çevresel Perdeleme (Ambient Occlusion): Çevresel perdeleme, bir sahne içerisinde yer alan tüm noktaların ortam aydınlatmasına ne kadar maruz kaldığını hesaplayan bir görüntüleme tekniğidir. Bu teknik sayesinde oluşan dağınık gölgelendirme etkisi sayesinde kapalı ve başka objeler arkasında kalan alanlar daha karanlık bir tonlamaya sahip olur ve sahnenin daha aydınlık öğeleri ile oluşan bu kontrast sayesinde ortaya daha gerçekçi bir görüntü çıkar. Cyberpunk 2077’de Ray Tracing özellikli çevresel perdeleme gölge bilgisinin yer almadığı için geleneksel görüntüleme yöntemleri ile hesaplanamayacak yerel gölgelendirme efektlerini ortaya koymak için yerel ışık kaynaklarıyla birlikte kullanılabilir. Bu sayede ortaya çok daha gerçekçi bir görüntü çıkmış olur.

Çevresel perdeleme, bir sahne içerisinde yer alan tüm noktaların ortam aydınlatmasına ne kadar maruz kaldığını hesaplayan bir görüntüleme tekniğidir. Bu teknik sayesinde oluşan dağınık gölgelendirme etkisi sayesinde kapalı ve başka objeler arkasında kalan alanlar daha karanlık bir tonlamaya sahip olur ve sahnenin daha aydınlık öğeleri ile oluşan bu kontrast sayesinde ortaya daha gerçekçi bir görüntü çıkar. Cyberpunk 2077’de Ray Tracing özellikli çevresel perdeleme gölge bilgisinin yer almadığı için geleneksel görüntüleme yöntemleri ile hesaplanamayacak yerel gölgelendirme efektlerini ortaya koymak için yerel ışık kaynaklarıyla birlikte kullanılabilir. Bu sayede ortaya çok daha gerçekçi bir görüntü çıkmış olur. Işın İzleme Özellikli Dağınık Aydınlatma : Geleneksel görüntüleme teknikleriyle kolayca elde edilemeyen bu özellik hem gökyüzü aydınlatmasını, hem de ışık yayma özelliğine sahip dokulardan (emissive textures) yayılan ışığı hesaplar.

: Geleneksel görüntüleme teknikleriyle kolayca elde edilemeyen bu özellik hem gökyüzü aydınlatmasını, hem de ışık yayma özelliğine sahip dokulardan (emissive textures) yayılan ışığı hesaplar. Işın İzleme Özellikli Yansımalar: Cyberpunk 2077’deki Ray Tracing özellikli yansımalar tüm yüzeylerde kullanılır ve ışın takibi devasa görüş mesafelerinde bile gerçekçi yansımalar sağlayacak şekilde birkaç kilometreye kadar uzanabilir. Işın izleme özellikli yansımalar opak veya saydam yüzey gözetmeksizin bütün yüzeylerde, üzerinden bir defa yansıtılan ışını takip ederek hesaplanır. Hesaplananlar arasında doğal ayna etkisi oluşturan cam pencereler veya daha kaba yansımalara yol açan pürüzlü bir dokuya sahip metal yüzeyler gibi pek çok farklı özellikte yüzey bulunur. Ekran alanı efektlerinin (screen space reflections) aksine, ışın izlemeli yansımalar, o anda sahnede bulunmayan objelerden kaynaklanan yansımaları da hesaplayabilirler ve bu sayede ekrana oyuncunun o anda içinde bulunduğu ortamı çok daha gerçekçi bir şekilde yansıtan bir görüntü ortaya çıkmış olur.

Cyberpunk 2077’deki Ray Tracing özellikli yansımalar tüm yüzeylerde kullanılır ve ışın takibi devasa görüş mesafelerinde bile gerçekçi yansımalar sağlayacak şekilde birkaç kilometreye kadar uzanabilir. Işın izleme özellikli yansımalar opak veya saydam yüzey gözetmeksizin bütün yüzeylerde, üzerinden bir defa yansıtılan ışını takip ederek hesaplanır. Hesaplananlar arasında doğal ayna etkisi oluşturan cam pencereler veya daha kaba yansımalara yol açan pürüzlü bir dokuya sahip metal yüzeyler gibi pek çok farklı özellikte yüzey bulunur. Ekran alanı efektlerinin (screen space reflections) aksine, ışın izlemeli yansımalar, o anda sahnede bulunmayan objelerden kaynaklanan yansımaları da hesaplayabilirler ve bu sayede ekrana oyuncunun o anda içinde bulunduğu ortamı çok daha gerçekçi bir şekilde yansıtan bir görüntü ortaya çıkmış olur. Işın İzleme Özellikli Gölgeler: Geliştiriciler, Ray Tracing sayesinde oyunlara piksel bakımından kusursuz, gölge haritalarının kaybından ve sınırlamalarından etkilenmeyen gölgeler ekleyebilir. Cyberpunk 2077’de güneş ve aydan yayılan ışığın gölgeleri ışın izleme kullanarak hesaplanıyor. Bu sayede güneş ve ay ışığından kaynaklanan gölgeler fiziksel olarak gerçeği yansıtacak ve hatta ışığın bulutlardan geçerken dağılması da denklem içerisinde yer alacak.

Işın izleme ve NVIDIA DLSS 2.0 özelliklerinin oyun tutkunlarına 19 Kasım 2020 tarihinden itibaren sunulması bekleniyor.

NVIDIA GeForce platform pazarlama başkan yardımcısı Jason Paul, “Cyberpunk 2077 tüm zamanların en çok beklenen oyunlarından biri. CD PROJEKT RED’in sıra dışı hikayesi ve çarpıcı sanatsallığı ile RTX destekli ışın izleme ve NVIDIA DLSS 2.0 özellikleriyle Cyberpunk 2077, 2020’nin olmazsa olmaz oyunu olacak.”

Cyberpunk 2077’yi GeForce NOW’da Oynayın

Cyberpunk 2077 ışın izleme efektleri ve DLSS 2.0 desteği ile GeForce NOW’da bu yılın sonlarına doğru satışa sunulacak. Eski nesil bir PC, Mac, SHIELD veya Android cihazda oynansa dahi Cyberpunk 2077, 1080p 60 FPS'de deneyimlenebilecek.

DXR Işın İzleme Hakkında

Ray Tracing, üç boyutlu nesnelere gerçekçi bir görünüm kazandıran bir ışın izleme teknolojisidir. Oyun grafiklerinin kutsal kasesi olan Ray Tracing, ışığın fiziksel davranışını simüle ederek gerçek zamanlı, sinema kalitesinde görüntü işlemeyi görsel yoğunluk seviyesi en yüksek oyunlara dahi taşıyor. Işın izleme sayesinde ortaya çıkan görüntü kalitesindeki çarpıcı artış, özellikle de Cyberpunk 2077 gibi bir dinamik ve kompleks görüntüleriyle öne çıkan bir oyunun gerçekçilik hissini daha da artırıyor.

Cyberpunk 2077, tüm NVIDIA GeForce RTX GPU’ları tarafından desteklenen endüstri standardı DirectX 12 Ultimate API’ının avantajından yararlanarak Işın İzlemeyi gerçekleştirebiliyor. NVIDIA, 2018’de tanıttığı Turing GPU mimarisi ile DirectX 12 Ultimate’a destek veriyor.

NVIDIA DLSS 2.0 Hakkında

DLSS Deep Learning Super Sampling (DLSS - Derin Öğrenme Süper Örnekleme) güzel ve net oyun görüntüleri oluştururken kare hızlarını daha da artırmak için yapay zekadan yararlanan bir NVIDIA RTX teknolojisidir. Cyberpunk 2077’de de DLSS 2, oyunculara Ray Tracing ayarlarını en üst düzeye çıkarmaları ve çıktı çözünürlüklerini artırmaları için gereken yüksek performansı sağlar.

DLSS, bir süper bilgisayarda çok düşük kare hızlarında ve piksel başına 64 örnekle çevrimdışı olarak işlenen on binlerce yüksek çözünürlüklü görüntüyü kullanarak derin nöral ağı eğiterek çalışır. Bu ağ, saatlerce eğitilerek edindiği bilgiyi kullanarak düşük çözünürlüklü görüntüleri girdi olarak işleyip yüksek çözünürlüklü güzel görüntüler oluşturabilir.

Turing’in Tensor Çekirdekleri, yapay zeka tarafından kullanılmak üzere ayrılmış 110 teraflop’luk gücüyle, bu derin nöral ağın oyunlarda gerçek zamanlı olarak çalışabilmesini mümkün kılan ilk donanım olma özelliğine sahip. Sonuçta da son derece büyük bir performans kazanımı ve keskin video kalitesi elde edilir.

Cyberpunk 2077 Hakkında

Cyberpunk 2077, yılın merakla beklenen oyunlarının başında geliyor. Cyberpunk 2077, geçtiğimiz on yılın en çok beğenilen RPG’si ve “Yılın Oyunu” unvanına çokça layık görülen The Witcher 3: Wild Hunt’ın yaratıcısı Polonyalı stüdyo CD PROJEKT RED tarafından geliştirildi.