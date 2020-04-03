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    HaberlerOyun Haberleri Final Fantasy VII Remake'in son fragmanı yayınlandı!
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    03.04.2020 - 12:54 |

    Final Fantasy VII Remake'in son fragmanı yayınlandı!

    Oyun dünyasında uzun zamandır beklenen, Final Fantasy VII Remake'in son fragmanı yayınlandı. Paylaşılan fragmanda oyunda nelerle karşılaşacağımıza dair ipuçları yer alıyor.

    Final Fantasy VII Remake'in son fragmanı yayınlandı!

    1997 yılında yayınlanan Final Fantasy VII'nin yenilenmiş versiyonu önümüzdeki hafta PlayStation 4 için satışa sunulacak. Baştan sona yeniden yapılan oyunun son fragmanı yayınlandı.

    Yayınlanan fragmanda, oyun içinde karşılaşacağımız düşmanlardan, boss dövüşlerine ve hikayede bulunan karakterlere değiniliyor. 10 Nisan'da PlayStation 4 için satışa sunulacak oyunun son fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

     

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