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    07.05.2020 - 17:12 |

    GeForce NOW kütüphanesine 19 yeni oyun eklendi!

    NVIDIA GeForce NOW üyelerine verdiği sisteme her hafta daha fazla oyun ekleme sözünü tutmaya devam ediyor. Şirket, her perşembe düzenli olarak paylaştığı “GeForce NOW’da Oyuna Hazır” güncellemesini yayınladı.

    GeForce NOW kütüphanesine 19 yeni oyun eklendi!

    GeForce NOW bulut oyun hizmeti, oyunculara neredeyse her cihazda (düşük performanslı PC'ler, Mac'ler, Android ve SHIELD TV) düşük gecikme süresi ve harika ışın izlemeli grafiklerle birinci sınıf bir GeForce PC oyun deneyimi sunuyor.

    GeForce NOW üzerinden oyunu başlattığınız anda oynamaya başlayabilirsiniz ve bu da her zaman “GeForce NOW’da Oyuna Hazır” olmak anlamına geliyor. NVIDIA, bütün oyun güncellemelerini ve yamalarını yöneterek oyun deneyimini bulut oyunculuğu için optimize ediyor ve Game Ready Driver performans iyileştirmeleriyle geliştiriyor. Ek olarak da eğer bir oyun RTX destekliyorsa o oyunu muhteşem ışın izlemeli grafiklerle oynayabiliyorsunuz.

    Bu hafta paylaşılan güncelleme, Enplex Games tarafından geliştirilen ve Steam’de yayınlanmasıyla GeForce NOW’a da eklenen Population Zero ve 19 oyunu içeriyor.

    Perşembe günleri yayınlanan GeForce NOW’da Oyuna Hazır güncellemesiyle açıklanan oyunların tam listesi şu şekilde;

    • Population Zero (5 Mayıs Salı günü yayınlandı)
    • Age of Conan: Unchained
    • Blood Bowl: Legendary Edition
    • Cube World
    • Darksiders II
    • Door Kickers: Action Squad
    • EARTH DEFENSE FORCE 4.1 The Shadow of New Despair
    • Genesis Alpha One Deluxe Edition
    • Hitman: Blood Money
    • King's Bounty: Warriors of the North
    • Sacred 2 Gold
    • Space Hulk: Deathwing - Enhanced Edition
    • STEINS;GATE
    • Styx: Shards of Darkness
    • The Guild II: Renaissance
    • This Is the Police 2
    • WORMS Armageddon
    • WRC 7 FIA World Rally Championship
    • X3: Terran Conflict
    Yatırımcılar ellerinde olmayan TL ile nasıl döviz alıyor? İşte cevabı...Londra merkezli bazı finansal kuruluşlar, ellerinde olmayan Türk lirası ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz almaya kalkarak, Türk lirasına değer kaybettirmeye yönelik manipülatif ataklarına devam ediyor. Peki bu kuruluşlar ellerinde olmayan TL ile nasıl döviz alıyor? Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Kadir Tuna, "Olmayan bir parayla aslında işlem yaptığınız zaman faizler hızlı bir şekilde yükselmeye başladı. Yani geçmişte bunu mart ayında denediler. Bu hafta ise mayıstan itibaren böyle bir hamlenin yapıldığını görüyoruz. Londra'daki yaşanan durum şu; mevcutta bu işlemi yapanlar TL sınırlı olmasına rağmen elinde TL olmamasına rağmen yükümlülükleri değiştirmeye çalışan finansal kurumlar oldu. " dedi.
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