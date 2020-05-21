BİST102.7570.59EURO7.470.24USD6.800.13ALTIN379.82-0.49
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerOyun Haberleri GeForce Now kütüphanesine bu hafta 17 oyun eklendi
    ABONE OL
    21.05.2020 - 16:40 |

    GeForce Now kütüphanesine bu hafta 17 oyun eklendi

    NVIDIA GeForce NOW üyelerine verdiği sisteme her hafta daha fazla oyun ekleme sözünü tutmaya devam ediyor. Şirket, her perşembe düzenli olarak paylaştığı “GeForce NOW’da Oyuna Hazır” güncellemesini yayınladı.

    GeForce Now kütüphanesine bu hafta 17 oyun eklendi

    GeForce NOW bulut oyun hizmeti, oyunculara neredeyse her cihazda (düşük performanslı PC'ler, Mac'ler, Android ve SHIELD TV) düşük gecikme süresi ve harika ışın izlemeli grafiklerle birinci sınıf bir GeForce PC oyun deneyimi sunuyor.

    GeForce NOW üzerinden oyunu başlattığınız anda oynamaya başlayabilirsiniz ve bu da her zaman “GeForce NOW’da Oyuna Hazır” olmak anlamına geliyor. NVIDIA, bütün oyun güncellemelerini ve yamalarını yöneterek oyun deneyimini bulut oyunculuğu için optimize ediyor ve Game Ready Driver performans iyileştirmeleriyle geliştiriyor. Ek olarak da eğer bir oyun RTX destekliyorsa o oyunu muhteşem ışın izlemeli grafiklerle oynayabiliyorsunuz.

    Bu hafta paylaşılan güncelleme Steam'de yayınlanan 4 yeni oyun; Observation, Rez Plz, Hunting Simulator 2 ve The Wonderful 1010: Remastered ile birlikte 17 oyunu içeriyor.

    Perşembe günleri yayınlanan GeForce NOW’da Oyuna Hazır güncellemesiyle açıklanan oyunların tam listesi şu şekilde;

    • Observation (Steam’de yayınlanmasıyla aynı anda)
    • Rez Plz (PC lansmanı ve Steam’de yayınlanmasıyla aynı anda)
    • Hunting Simulator 2 (PC lansmanı ve Steam’de yayınlanmasıyla aynı anda)
    • The Wonderful 101: Remastered (Yeni oyun Steam’de bu hafta yayınlandı)
    • Amnesia: A Machine for Pigs
    • Divinity: Original Sin Enhanced Edition
    • Driftland: The Magic Revival
    • Furi
    • GUILTY GEAR Xrd -SIGN-
    • Jagged Alliance - Back in Action
    • Kingdom: Classic
    • Lords Of The Fallen
    • Might & Magic Heroes VII – Trial by Fire
    • Occupy White Walls
    • Syberia 3
    • Wargame: Airland Battle
    • X Rebirth
    'Battal Gazi' filminden esinlenerek yaptı, tavuklarını yiyen kurnaz tilkiyi yakaladıAntalya’da 4 bileziğini satarak hayvancılık işine giren 41 yaşındaki Fatma Öncel’in çiftliğine dadanan tilki, 150’ye yakın tavuğu telef etti. Öncel’in emekli polis memuru eşi Saadettin Öncel, televizyonda izlediği ‘Battal Gazi’ filminden esinlenerek kurduğu kapan düzeneği sayesinde tilkiyi günler sonra yakalamayı başardı. Öncel, kafeste çaresiz kalan tilkiye, “Senin yüzünden tavukçuluğu bıraktık. 150 tane tavuğu yedin.” sözleriyle sitem etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    15-20 yaş sokağa (dışarı) ne zaman, saat kaçta çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni başladı mı?

    15-20 yaş sokağa (dışarı) ne zaman, saat kaçta çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni başladı mı?

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

    Korkutan tablo! Bilanço ağırlaşıyor...

    Korkutan tablo! Bilanço ağırlaşıyor...

    Son dakika... Parkta dehşet! Ataşehir'de baba oğlunu öldürdü

    Son dakika... Parkta dehşet! Ataşehir'de baba oğlunu öldürdü

    Sıradaki Haber