Oryantiring Nedir, Nasıl Oynanır? Oryantiring Oyununun Kuralları Nelerdir?

Son dönemlerde oryantiring nedir sorusu oldukça fazla yöneltiliyor. Pek çok kişinin karşısına çıkan bu oyun gerçek zamanlı değerlendirildiği için dikkatleri üzerine toplamış durumda. Hatta kurumsal olarak pek çok ülkede yapılan bir yarış şeklinde de ifade etmek mümkün.

Oryantiring Nedir?

Pusula bir harita kullanılmak suretiyle yön bulmayı içeren, zamana karşı gerçekleştirilen spora oryantiring denir. Aynı zamanda bunun bir doğa sporu olduğunu söylemek mümkün. Genelde birçok farklı doğal alanda yapılacak bir oyun olması ile beraber, özellikle ormanlık alanlarda daha fazla tercih edilir. Günümüzde birçok federasyon bünyesinde örgütlenmiş şekilde kurallara bağlı olarak yapılan bir yarıştır.

Oryantiring Nasıl Oynanır?

Oryantiring oyunu içerisinde doğal alanda belirli yerler çizilmiştir. Bu yerlere uğramak suretiyle başlangıç noktasından bitiş noktasına yarışmacılar ulaşmaya çalışır. Özellikle bunu gerçekleştirirken zamanla ve rakipleriyle yarışırlar. Kontrol noktaları vardır ve buralarda turuncu ile beyaz renklerde bayraklar bulunur. Bu bayrakların yanında zımbalar bulunur. Yarışmacı kontrol noktasına geldiği vakit bayraklardaki zımbayı elindeki fişe basmak suretiyle bölgeye ulaştıklarını kanıtlarlar.

Oryantiring Oyununun Kuralları Nelerdir?

Kısaca anlatmak gerekirse oryantiring oyununun kuralları oldukça basittir. Belli bir Rota ve başlangıç ile bitiş noktası bulunur. Bu kontrol noktaları içerisinde bayraklar yer alır. Bayrakları ulaşan kişi zımbanın üzerine fiş basmak suretiyle bölgeye ulaştığını anlatır. Aynı zamanda belli bir süre vardır ve bu süre zarfı içerisinde gerekli noktaya ulaşılmaya çalışılır. Hem zamanla hem de rakiplerle yarışma yöntemi kapsamında farklı federasyonlar üzerinden gerçekleşir.