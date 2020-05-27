PlayStation 5'in resmi sayfası güncellendi!

2020'nin sonlarına doğru satışa sunulması beklenen PlayStation 5'in resmi internet sitesi güncellendi. Oyunseverleri heyecanlandıracak yeni konsol hakkında yeni açıklamalar eklenen sayfada, PlayStation 5'in 2020 tatilinde piyasaya çıkacağı da açıklandı. Yani resmi sitedeki açıklamalara göre, PlayStation 5 bu yaz tatilinde piyasaya sunulabilir.

Öte yandan sayfadaki diğer açıklamalara baktığımız zaman, konsolun barındırdığı teknolojilerden bahsedildiğini belirtelim. İşte PlayStation 5'in resmi sayfasındaki güncellenen açıklamalar;

Yıldırım hızı: PlayStation konsolunun yapabileceklerinin kurallarını baştan yazan özel CPU, GPU ve Entegre G/Ç ile SSD'nin gücünden faydalanın.

Çarpıcı oyunlar: İnanılmaz grafiklere hayran kalın ve yeni PS5™ özelliklerini deneyimleyin.

Nefes kesici etkileyicilik: Dokunsal geri bildirim, uyarlanabilir tetikleyiciler ve 3D Ses teknolojisi desteğiyle daha derin bir oyun deneyimini keşfedin.