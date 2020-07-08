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    HaberlerOyun Haberleri Point Blank sistem gereksinimleri neler?
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    08.07.2020 - 17:45 |

    Point Blank sistem gereksinimleri neler?

    Güney Koreli oyun şirketi Zepetto tarafından geliştirilen ve 2008 yılında yayınlanan çevrimiçi oyun Point Blank'in sistem gereksinimleri neler?

    Point Blank sistem gereksinimleri neler?

    Güney Koreli oyun şirketi Zepetto tarafından geliştirilen ve 2008 yılında yayınlanan çevrimiçi oyun olan Point Black minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler?

    Minimum Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows Vista/XP/7/8
    • İşlemci: Intel Pentium 4 / AMD Athlon 2500 – 2.4 GHz
    • Bellek: 1 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVidia GeForce 5700 / AMD Radeon 9600
    • VRAM: 1 GB VRAM
    • Depolama: 2 GB kullanılabilir boş alan
    • DirectX: Sürüm 9

    Önerilen Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 10
    • İşlemci: Intel Core i3 2120 / AMD FX 4100 – 3.0 GHz
    • Bellek: 2 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 730 / AMD Radeon R7 240
    • VRAM: 2 GB VRAM
    • Depolama: 2 GB kullanılabilir boş alan
    • DirectX: Sürüm 9
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