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    HaberlerOyun Haberleri Steam fiyatı 217 lira olan iki oyun Epic Games Store'da ücretsiz oldu!
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    21.02.2020 - 07:39 |

    Steam fiyatı 217 lira olan iki oyun Epic Games Store'da ücretsiz oldu!

    Epic Store tarafından yapılan kampanyalar devam ediyor. Şimdi de Steam üzerinde toplam fiyatları 217 lira olan iki oyunu, Epic Games Store ücretsiz bir şekilde kullanıcılarına sundu.

    Steam fiyatı 217 lira olan iki oyun Epic Games Store'da ücretsiz oldu!

    Steam'in tahtına göz diken Epic Games Store, yaptığı indirimlerle ve oyun anlaşmalarıyla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Yaptığı anlaşmalar sayesinde Steam'de bulunmayan bazı oyunları bünyesinde barındıran Epic Games Store, şimdi de Steam üzerinde toplamda 217 liraya satılan Assassin's Creed Syndicate ve Faeria isimli yapımları ücretsiz hale getirdi.

    Oyunları Epic Games Store üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekledikten sonra bilgisayarınıza indirip oynayabilirsiniz. Ayrıca kütüphanenize eklediğiniz oyunların herhangi bir süresinin olmadığını, sürekli kütüphanenizde kalacağını da belirtelim.

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